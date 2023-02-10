Кастинг районного конкурса красоты и таланта «Прыгажуня Салiгоршчыны-2023» прошёл в четверг, 09 февраля во Дворце культуры г. Солигорска. Об этом пишет «Шахтёр».

Более 20 красавиц решили заявить о себе. Участницы выступали в двух категориях: от 15 до 17 лет включительно и от 18 до 24 лет. Девушки дефилировали, рассказывали о себе и отвечали на вопросы жюри.

В состав жюри вошли руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузор’е» Вадим Матанцев, «Прыгажуня Салiгоршчыны-2019» Алина Андрухович и победительница в районном этапе конкурса «Прыгажуня Салiгоршчыны-2021» Алина Буялич.

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— Сделать первый шаг бывает не просто. Но сегодня вы показали свою красоту и доказали себе, что вы умные, талантливые и очень уверенные в себе красавицы. Желаю вам удачи! — сказал Вадим Матанцев.

Результаты кастинга объявят в течение недели. А конкурс «Прыгажуня Салiгоршчыны-2023» состоится 1 марта в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска.

Каждой участнице вручили сертификат за участие в кастинге.