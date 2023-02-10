Приключения на выходные: фильмы для всей семьи в МТС ТВ

Специально для тех, кто обожает мультфильмы и сказочные истории, приготовили подборку ярких новинок и известных кинохитов в МТС ТВ. Главная премьера недели — «Приключения Пильи» — мультфильм о дружбе и храбрости. Смотрите в прямом эфире или до 5 дней в архиве в подборке на главной странице приложения, а также в разделе «Кино на ТВ».

«Приключения Пильи»

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Мультфильм об озорной девчонке, которая решается притвориться особой знатных кровей и отправляется спасать королевство и принца-котоцыпа от чар злого колдуна.

Смотрите впервые на ТВ 11 февраля в 13:20 и 12 февраля в 16:35 на канале «Киносемья»

«Викинг Вик»

Юный викинг отправляется в эпическое приключение, чтобы освободить маму. Вдохновляющий мультфильм о доблести, основанный на скандинавской мифологии.

Смотрите 11 февраля в 20:30 на канале «В гостях у сказки»

«Дамбо»

Удивительная история о цирковом слонёнке, умеющем летать. Колин Фаррелл и Дэнни ДеВито в красочном фэнтези Тима Бёртона.

Смотрите 10 февраля в 18:35 и 11 февраля в 14:50 на канале «Киносемья»

«Грозный папа»

Недавняя новинка кинопроката — комедийное фэнтези о путешествии Ивана IV Грозного из XVI века в 2022 год. Благодаря семье Осиповых ему удается исправить свою отцовскую оплошность.

Смотрите 10 февраля в 18:55 и 12 февраля в 19:00 на канале «Кинопремьера»

«Мой папа не подарок»

Продвинутый сын и непутевый отец отправляются на косплей-фестиваль. Современная комедия о технологиях и семейных ценностях.

Смотрите 11 февраля в 19:00 на канале «Кинопремьера»

«Волк и лев»

От создателей фильма «Миа и белый лев». Юная пианистка находит волчонка и львенка и взрослеет вместе с ними. Фильм о бескорыстной дружбе, преодолевающей все запреты взрослых.

Смотрите 11 февраля в 08:15 на канале «Кинопремьера»

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