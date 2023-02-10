23 февраля 1943 года были расстреляны и сожжены живыми 60 жителей деревни Гондарево. «Кур’ер» побывал на этом месте накануне 80-й годовщины трагедии. Вспомним также, что рассказывали об этом несколько уцелевших жителей Гондарево.

В списке сожжённых деревень на карте «Геноцид. Реквием памяти» Гондарево значится под номером 11. Там указано, что было уничтожено 16 домов и убито 60 человек.

На месте сожжённой деревни находится общий памятник погибшим жителям. На нём написано: «Жителям деревни Гондарево, расстрелянным и сожжённым немецко-фашистскими оккупантами 23 февраля 1943 г.».

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Рядом расположено несколько памятников отдельным семьям. Вероятно, их устанавливали родственники. Часть ухожены, а некоторые уже некому досматривать. Поэтому состояние некрополей и прилегающей территории разное.

Что рассказывали свидетели трагедии

14 лет назад, 26 февраля 2009 года, ученики Омговичской средней школы встречались с тремя свидетелями трагедии, о чём писал «Кур’ер». Тогда во время карательной операции Erntefest («Праздник урожая») фашисты уничтожили вместе с жителями более двух десятков деревень, двенадцать из которых так и не возродились.

Тогда же Софья Михайловна Богданович, Елена Ивановна Цагойко, Зинаида Трофимовна Цвирко, свидетели страшных событий, ездили на памятное место. До глубины души тронул собравшихся рассказ Софьи Михайловны Богданович на ещё угадывающихся очертаниях улицы бывшей деревни Гондарево. Она показала, где стояли дома жителей и тот самый сарай, в котором заживо горели её односельчане. Софья Михайловна — последняя из оставшихся в живых жительниц Гондарево, которая спаслась от рук карателей.

Людей убивали на улице и в домах

Из воспоминаний Софьи Михайловны Богданович, уроженки д. Гондарево: «Было это в феврале 1943 года. Мама как-то вышла во двор за водой и увидела самолёт, который кружил в небе над полем. С него прыгали немецкие парашютисты. Тогда у нас в деревне ночевали два партизана, правда, без оружия. Немцы схватили их. И если бы не моя сестра Нина и я, то их бы расстреляли. Мы подошли к немцам и объяснили, что это наши родственники. Как ни странно, но нам поверили, и партизан отпустили. Они на следующий день ушли.

А к нам в Гондарево снова пришли немцы, уже вместе с полицейскими. Предчувствуя недоброе, я спряталась в стоге сена, но меня оттуда вытащили полицейские. Нас, молодых девчат, собрали вместе на улице. Пока стояли и ждали, видела, как безжалостно убивали людей и жгли деревню. До сих пор стоит перед глазами картина, как каратель штыком пронзил моего двоюродного полугодовалого братика и бросил его тело в огонь.

Мои братья были в доме. Каратели застрелили старшего Михаила, а Ваня и Коля выбрались и побежали разными дорогами в сторону леса. Ваня погиб, а вот Колю ранили в ноги. Он притворился мёртвым и лежал в сугробе до темноты. Потом, как я узнала, он дополз до Старево и наткнулся там на часового власовца. Тот пожалел его и отпустил, а ещё сказал, что завтра будут жечь Старево. Коля передал это хозяину крайней хаты, и они вместе с его семьёй на санях покинули деревню. Родня помогла ему сделать в Слуцке операцию.

В тот день каратели сожгли ещё деревни Левище и Красную Сторонку. А нас из Гондарево погнали в Слуцк для отправки в Германию. По селу за строем бежала мама и причитала. Её эсэсовец в чёрной форме потащил за сарай, там и застрелил.

В тюрьме меня осматривал врач. Сестра моя, которая жила в Слуцке, дала ей денег, сколько могла, и мне поставили диагноз, с которым в Германию не брали. Так я избежала каторги. Жить пришлось в Старево в землянке. Чуть позже я стала партизанской связной».

«Отец видел, как пылает деревня Гондарево»

Из воспоминаний Зинаиды Трофимовны Цвирко, уроженки д. Хорошево: «Моя мама родом из Гондарево. После замужества переехала в Хорошево. Жизненные обстоятельства сложились так, что я с сестрой жила в Гондарево у бабушки и дедушки. В начале войны я снова переехала к родителям. Хорошо помню, как зимой 1943 года в дом вошёл встревоженный отец, приказал всей семье собираться и взять тёплую одежду. Он услышал выстрелы, влез на высокое дерево и увидел, что немцы жгут Гондарево, а людей убивают.

Мою сестру и брата он успел забрать оттуда за несколько дней до трагедии. Папа запряг лошадь, посадил нас и маму в сани и отвёз в лес. Там, на поляне, расчистил место для костра, около которого мы и грелись.

В Гондарево были убиты мои дедушка и бабушка. Родители через несколько дней ездили туда хоронить их останки. По рассказам папы, остались от них только обгоревшие косточки. Такая же судьба постигла и других жителей.

А Хорошево наше уцелело, но беда пришла в августе. Во время блокады партизанской зоны немецкие самолёты бомбили деревню, и она вся сгорела. Нам пришлось жить в лесу в шалаше. После освобождения Случчины деревня Хорошево возродилась, а на месте Гондарево так и остались только памятники, которые поставили люди своим родным после войны».

На состояние памятников обратил внимание наш читатель Геннадий Андреевич, позвонив в редакцию. Он пояснил, что когда проезжал мимо, то увидел, что территория памятного места сожжённой деревни Гондарево нуждается в уходе. По его мнению, эти памятники заслуживают такого же внимания, как и более крупные мемориалы, например, на месте деревни Переходы.