Информацию об обнаружении тел посольству Беларуси в Турции подтвердили белорусские спасатели из спецотряда «ЗУБР» МЧС Беларуси.
Тела опознали близкие родственники по линии супруга погибшей — гражданина Турции. Об этом пишет OfficeLife.
- Ранее в месте поисковых работ в Кахраманмараше из-под завалов извлекли тела её супруга (гражданина Турции) и одного из двух малолетних детей.
- К вечеру 10 февраля число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 000 человек, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. Пострадали больше 77 тысяч жителей. Самые мощные подземные толчки магнитудой до 7,8 с эпицентром на юго-востоке Турции произошли 6 февраля.
- Долгое время после землетрясения порядка 15 млн человек жителей Турции вынуждены были находиться на улице — из-за угрозы новых толчков и обрушения домов.