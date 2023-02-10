Информацию об обнаружении тел посольству Беларуси в Турции подтвердили белорусские спасатели из спецотряда «ЗУБР» МЧС Беларуси.

Тела опознали близкие родственники по линии супруга погибшей — гражданина Турции. Об этом пишет OfficeLife.