Жители деревни Волошево Слуцкого района обратили внимание на косуль, которые практически поселились у них прямо за огородами. В стаде они насчитали около 15 животных.

«Красивые. Выйду в огород, возьму бинокль и смотрю, — рассказал «Кур’еру» местный житель Михаил. — Но вот думаю: почему они ушли из леса, что случилось?».

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Он предполагает, что из-за волков и рысей. Деревня Волошево стоит прямо у трассы на Старые Дороги, вокруг — лесные края.

«Как-то видели — на одной стороне деревни косули сидели, на другой — два волка шли. А ещё, говорят, по ту сторону дороги, где Мелитоново, Рыжица, туда дальше на Омговичи, рыси есть, 2-3 штуки», — рассказал Михаил. По его словам, косули не подпускают людей близко, но и не убегают прочь, едва завидев их.

Как пояснил «Кур’еру» Юрий Доманский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Слуцкого лесхоза, косули идут туда, где есть кормовая база. Это основной фактор. Например, в поле могут расти свежие озимые.

Также косули уходят от факторов беспокойства — хищных животных или районов вырубки леса. По его словам, сейчас и люди стали спокойнее относиться к диким животным и, завидев косуль, не хватаются сразу отстреливать их. Поэтому в таком поведении косуль, как возле Волошево, нет ничего необычного.

Напомним, что в декабре 2020 года в городской парк забежала косуля. Тогда на территорию города забежали две особи.

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