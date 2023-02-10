Новые карты уже в продаже. В течение года список партнёров будет пополняться. У них обладатели карт смогут получить скидку от 7%.

Что дают эти карты

Подобные карты мы выпускаем уже не в первый раз. Первые мы запустили в 2020 году в рамках женского проекта Lampa. Тираж был 200 штук. Он разошёлся за два месяца. Потом мы выпустили карты «Кур’ера» тиражом 1000, которые разошлись за два года.

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Партнёрами карт стали более 50 магазинов и индивидуальных предпринимателей Слуцка. В этом году список ещё формируется.

По нашим подсчётам, если этой картой пользоваться активно, то можно сэкономить до 100 рублей.

Сколько стоит карта и где её купить

Стоимость этой карты — 10 рублей. Купить её можно в редакционном отделе газеты «Кур’ер» с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, с 13 до 14 часов — обед.

Где посмотреть список партнёров карт

Посмотреть наших партнёров вы можете здесь. Однако на данный момент информация обновляется и добавляется. Сейчас у нас десять партнёров из разных сфер.

Как стать партнёром

А если вы оказываете услуги или продаёте товары и хотите стать партнёром «Слуцкай карткі», то звоните или пишите: (8 033) 318 99 30 (Виктория).