Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни? Из новых, по сравнению с прошлой неделей, событий — в галерее искусств им. В.С. Садина открылись две временные экспозиции.
Краеведческий музей
Постоянные экспозиции:
- «Память и боль белорусской земли».
- «Слуцкие пояса».
- «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».
- «Природа края».
Адрес: ул. Ленина, 171.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Музей этнографии
Постоянная экспозиция:
- «Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».
- Временная экспозиция: «Новогодняя карусель».
Адрес: ул. Ленина, 153.
Время работы: вт-вс 09.00–18.00
Галерея искусств им. В.С. Садина
- Временная экспозиция: «У меня нет другого выбора», посвящённая шведскому дипломату, Праведнику народов мира Раулю Валленбергу.
- Выставка: «Геноцид. Реквием памяти», приуроченная к 80-летию уничтожения Слуцкого гетто.
- Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года.
- «Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.
Адрес: ул. Копыльская, 2
Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00
Музей истории слуцких поясов
Режим работы музея: вт–сб: 08.00-16.30.
Выходные: вс, пн.
Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300
Слуцкий городской Дом культуры
Подготовлена концертная программа «Музыка любви». Посмотреть её можно 14 февраля, а запастись билетами уже сейчас.
В концертной программе принимают участие:
- Екатерина Скрынникова, Владислава Жданович, Маргарита Сутягина, Маргарита Уласевич, Оксана Козловская, Людмила Хрипачева, Ирина и Максим Сороки, Дмитрий Вечер, Николай Голодок, Николай Гром, Игорь Уренцев, Николай Токалов, Андрей Шуманский, Александр Радкевич, Вячеслав Рахманов.
- Народный вокальный ансамбль «Лабиринт», вокальная группа «Микс», вокальная группа «Рандеву», народный ансамбль танца «Кордэс», образцовый ансамбль танца «Конфетти», студия танца «Флик-Фляк», танцевальный дуэт: Владислава Василевская и Александр Фомин.
14 февраля, начало в 18.30. Цена билета: 10 руб. Справки по телефону: 5 73 26
Кинотеатр «Беларусь»
Суббота, 11 февраля:
- Чебурашка. В 12.05
- Аватар: Путь воды. В 14.30
- Знакомство родителей. В 17.55
- Быть. В 19.50
- МЗГАН. В 22.05
Воскресенье, 12 февраля
- Изумительный Морис. В 12.00
- Чебурашка. В 13.55
- Аватар: Путь воды. В 16.20
- Быть. В 19.50
- Знакомство родителей. В 22.05.
Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.
Центральная районная библиотека
Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71
- Общий абонемент;
- Общий читальный зал;
- Публичный центр правовой информации.
До 24 февраля в библиотеке работает выставки слуцкого сообщества художников «Вольный формат», приуроченное 70-летию выставочной деятельности на Слутчине. Представлены работы Игоря Титковского, Олега Шапеля, Сергея Соломатина, Гюнефы Матюшенковой, Екатерины Павленко, Игоря Климова, Александра Адонина, выполненные в техниках: абстракционизм, авангардизм, модерн. Также Олег Шапель представил свои скульптуры из дерева.
Выставка продлится до конца февраля. Время работы с 10.00 до 18.00.
Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.
Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42
- общий читальный зал;
- общий абонемент.
Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00
Лучниковская сельская библиотека-филиал № 7
11 февраля, в 10.00
День библиографии «Энциклопедии – ключ к знаниям»
Греская сельская библиотека-филиал № 14
11 февраля, в 15.00
Библиодайвинг: «Мир подводных глубин» (ко Всемирному дню защиты морских млекопитающих).
Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.
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