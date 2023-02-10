Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни? Из новых, по сравнению с прошлой неделей, событий — в галерее искусств им. В.С. Садина открылись две временные экспозиции.

Краеведческий музей

Постоянные экспозиции:

«Память и боль белорусской земли».

«Слуцкие пояса».

«От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».

«Природа края».

Адрес: ул. Ленина, 171.

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Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Музей этнографии

Постоянная экспозиция:

«Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».

Временная экспозиция: «Новогодняя карусель».

Адрес: ул. Ленина, 153.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Галерея искусств им. В.С. Садина

Временная экспозиция: «У меня нет другого выбора», посвящённая шведскому дипломату, Праведнику народов мира Раулю Валленбергу.

Выставка: «Геноцид. Реквием памяти», приуроченная к 80-летию уничтожения Слуцкого гетто .

Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года.

«Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.

Адрес: ул. Копыльская, 2

Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00

Музей истории слуцких поясов

Режим работы музея: вт–сб: 08.00-16.30.

Выходные: вс, пн.

Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300

Слуцкий городской Дом культуры

Подготовлена концертная программа «Музыка любви». Посмотреть её можно 14 февраля, а запастись билетами уже сейчас.

В концертной программе принимают участие:

Екатерина Скрынникова, Владислава Жданович, Маргарита Сутягина, Маргарита Уласевич, Оксана Козловская, Людмила Хрипачева, Ирина и Максим Сороки, Дмитрий Вечер, Николай Голодок, Николай Гром, Игорь Уренцев, Николай Токалов, Андрей Шуманский, Александр Радкевич, Вячеслав Рахманов.

Народный вокальный ансамбль «Лабиринт», вокальная группа «Микс», вокальная группа «Рандеву», народный ансамбль танца «Кордэс», образцовый ансамбль танца «Конфетти», студия танца «Флик-Фляк», танцевальный дуэт: Владислава Василевская и Александр Фомин.

14 февраля, начало в 18.30. Цена билета: 10 руб. Справки по телефону: 5 73 26

Кинотеатр «Беларусь»

Суббота, 11 февраля:

Чебурашка. В 12.05

Аватар: Путь воды. В 14.30

Знакомство родителей. В 17.55

Быть. В 19.50

МЗГАН. В 22.05

Воскресенье, 12 февраля

Изумительный Морис. В 12.00

Чебурашка. В 13.55

Аватар: Путь воды. В 16.20

Быть. В 19.50

Знакомство родителей. В 22.05.

Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.

Центральная районная библиотека

Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71

Общий абонемент;

Общий читальный зал;

Публичный центр правовой информации.

До 24 февраля в библиотеке работает выставки слуцкого сообщества художников «Вольный формат», приуроченное 70-летию выставочной деятельности на Слутчине. Представлены работы Игоря Титковского, Олега Шапеля, Сергея Соломатина, Гюнефы Матюшенковой, Екатерины Павленко, Игоря Климова, Александра Адонина, выполненные в техниках: абстракционизм, авангардизм, модерн. Также Олег Шапель представил свои скульптуры из дерева.

Выставка продлится до конца февраля. Время работы с 10.00 до 18.00.

Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.

Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42

общий читальный зал;

общий абонемент.

Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00

Лучниковская сельская библиотека-филиал № 7

11 февраля, в 10.00

День библиографии «Энциклопедии – ключ к знаниям»

Греская сельская библиотека-филиал № 14

11 февраля, в 15.00

Библиодайвинг: «Мир подводных глубин» (ко Всемирному дню защиты морских млекопитающих).

Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.

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