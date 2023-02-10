Где в Слуцке можно культурно провести выходные дни? Из новых, по сравнению с прошлой неделей, событий — в галерее искусств им. В.С. Садина открылись две временные экспозиции. 

Краеведческий музей

Постоянные экспозиции:

  • «Память и боль белорусской земли».
  •  «Слуцкие пояса».
  • «От первобытнообщинного строя к Слуцкому княжеству» и «Слуцкое княжество».
  • «Природа края».

Адрес: ул. Ленина, 171.

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Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Музей этнографии

Постоянная экспозиция:

  • «Быт и занятия крестьян Слуцкого уезда ХІХ – начала ХХ веков».
  •  Временная экспозиция: «Новогодняя карусель».

Адрес: ул. Ленина, 153.

Время работы: вт-вс 09.00–18.00

Галерея искусств им. В.С. Садина

  • Временная экспозиция: «У меня нет другого выбора», посвящённая шведскому дипломату, Праведнику народов мира Раулю Валленбергу.
  •  Выставка: «Геноцид. Реквием памяти», приуроченная к 80-летию уничтожения Слуцкого гетто.
  • Выставка: «Зимние краевиды». Представлены работы из художественной коллекции Слуцкого краеведческого музея. Городские и деревенские пейзажи в зимнюю пору года, творческое видение художников природы Беларуси во время этой удивительной и сказочной поры года.
  • «Творчество без границ», посвящённая 45-летию Слуцкой ДШИ.

Адрес: ул. Копыльская, 2

Время работы: вт-вс: с 09.00 до 18.00

Музей истории слуцких поясов

Режим работы музея: вт–сб: 08.00-16.30.

Выходные: вс, пн.

Предварительная запись по телефонам (за день до экскурсии): 8 (01795) 36802, 8044 7150300

Слуцкий городской Дом культуры

Подготовлена концертная программа «Музыка любви». Посмотреть её можно 14 февраля, а запастись билетами уже сейчас.

В концертной программе принимают участие:

  • Екатерина Скрынникова, Владислава Жданович, Маргарита Сутягина, Маргарита Уласевич, Оксана Козловская, Людмила Хрипачева, Ирина и Максим Сороки, Дмитрий Вечер, Николай Голодок, Николай Гром, Игорь Уренцев, Николай Токалов, Андрей Шуманский, Александр Радкевич, Вячеслав Рахманов.
  • Народный вокальный ансамбль «Лабиринт», вокальная группа «Микс», вокальная группа «Рандеву», народный ансамбль танца «Кордэс», образцовый ансамбль танца «Конфетти», студия танца «Флик-Фляк», танцевальный дуэт: Владислава Василевская и Александр Фомин.

14 февраля, начало в 18.30. Цена билета: 10 руб. Справки по телефону: 5 73 26 

Кинотеатр «Беларусь»

Суббота, 11 февраля:

  • Чебурашка. В 12.05
  • Аватар: Путь воды. В 14.30
  • Знакомство родителей. В 17.55
  • Быть. В 19.50
  • МЗГАН. В 22.05

Воскресенье, 12 февраля

  • Изумительный Морис. В 12.00
  • Чебурашка. В 13.55
  • Аватар: Путь воды. В 16.20
  • Быть. В 19.50
  • Знакомство родителей. В 22.05.

Адрес: ул. Ленина, 179, телефон: 8 (01795) 2 51 68.

Центральная районная библиотека

Филиал №1, ул. Головащенко, д. 6. Тел: 4-50-71

  • Общий абонемент;
  • Общий читальный зал;
  • Публичный центр правовой информации.

До 24 февраля  в библиотеке работает выставки слуцкого сообщества художников «Вольный формат», приуроченное 70-летию выставочной деятельности на Слутчине. Представлены работы Игоря Титковского, Олега Шапеля, Сергея Соломатина, Гюнефы Матюшенковой, Екатерины Павленко, Игоря Климова, Александра Адонина, выполненные в техниках: абстракционизм, авангардизм, модерн. Также Олег Шапель представил свои скульптуры из дерева.

Выставка продлится до конца февраля. Время работы с 10.00 до 18.00.

Режим работы библиотеки: вт – сб: 10.00-19.00, без обеда, вс: 9.30-18.00, обед 13.00-13.30.

Филиал №2, ул. Социалистическая, д.129. Тел: 3 23 42

  • общий читальный зал;
  • общий абонемент.

Режим работы: вт – птн: 10.00-19.00, без обеда, сб, вс: 10.00-19.00, обед 13.00-14.00

Лучниковская сельская библиотека-филиал № 7

11 февраля, в 10.00

День библиографии «Энциклопедии – ключ к знаниям»

Греская сельская библиотека-филиал № 14

11 февраля, в 15.00

Библиодайвинг: «Мир подводных глубин» (ко Всемирному дню защиты морских млекопитающих).

Вход свободный. Библиотека предупреждает, что в афише возможны изменения. Тел. для справок: 5-42-10, 6-36-70, 6-36-10.

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