Случчанка хотела сэкономить на кастрации кота, а получилось наоборот

Котик появился в нашем доме поздним летним вечером, когда дочка принесла его с улицы, потому что ему негде было жить. Нам показалось, что это была кошка, и назвали Шишка.

Разобрались, что это кот, когда он встретил соседскую кошку, и после этого стал ходить в туалет на кровать. Сразу решили, что надо кастрировать.

Ориентировалась на стоимость

Клинику я выбрала по принципу наименьшей стоимости, и тогда мне казалось это единственно правильным. У знакомой была скидочная карта ветклиники, поэтому я туда и пошла.

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Первым неудобством было то, что прямого автобуса не оказалось и добирались с пересадкой. Кота несла в пакете. Мне показалось, что это будет удобно: не поцарапает, не порвёт верхнюю одежду, если испугается, и не запачкает. Но я ошиблась.

К процедуре сама не была готова

Как оказалось в ветклинике, я сама не была готова к этой процедуре. Предварительно ничего не узнала и не почитала. Очень испугалась, когда после укола наркоза кот стал сильно срыгивать. Как объяснили, так должно быть, чтобы во время операции он не захлебнулся слюной.

Через минут 15 мне кота отдали, он был в сознании и осматривался. С собой я брала одеяло, и завернули кота в него. Предложили воротник, чтобы животное сильно не зализывало рану. Но он стоил 10 рублей, поэтому решила, что обойдусь без него. Иначе смысла экономить с картой никакого не будет.

Помогла бабуля

Дорога назад была более утомительной. Кот всё время хотел выпрыгнуть из одеяла. Во время одной из таких попыток уже не могла удержать его. Одна пожилая женщина, буквально выронив палку, на которую опиралась, бросилась ко мне и помогла закрутить кота обратно в одеяло. Она дала мне свой пакет взамен моего, уже порванного в клочья. Спасибо ей большое! По пути она рассказала о своих домашних животных. Я очень благодарна за её неравнодушие.

Нужен ли воротник

Когда приехали домой, кот сразу же полез вылизывать рану. В интернете я нашла, как сделать воротник в домашних условиях, но мне показалось это длительной процедурой. Что делать? Ближайшие два дня мне предстояло работать с 8.00 до 23.00. Оставлять кота без воротника показалось опасным. Снова завернула его и поехала в зоомагазин за этим приспособлением. В магазине такой же воротник, как мне предлагали, стоил уже 22 рубля… Скупой платит дважды, убедилась я. Взяла тот, который подешевле, за 11 рублей, но не такой удобный. Назад автобуса надо было ждать долго, а ходить с котом на руках по остановке туда-сюда равнялось времени на дорогу домой. Пошли пешком.

Дома надела коту воротник. Он ему не понравился. Но что делать? Мне было больно смотреть на него. На некоторое время снимала воротник и тщательно следила, чтобы он не лизался. После перерыва надеть его назад было тяжело. Кот буквально дрался со мной.

Думать и считать надо сначала

После всех этих испытаний я подумала, что надо заранее предусматривать все моменты: как добраться до клиники, в чём нести кота, нужны ли дополнительные приспособления типа воротника. Некоторые мне потом говорили, что он не нужен… А я побоялась оставить его дома одного надолго. Возможно, что ему ничего и не было бы, а я зря потратила деньги. Вот так и экономии практически не получилось.

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