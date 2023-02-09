Ежегодно 9 февраля отмечается Международный день пиццы. Семейным рецептом этого блюда с читателями «Кур’ера» поделилась случчанка Оксана Сенькевич-Ясюченя.

«Пиццу в большинстве случаев делаю на творожном тесте. Мне очень нравится такая основа», — рассказала она.

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Рецепт от Оксаны

На пачку творога (200 г) взять 1 куриное яйцо, 3 ст.л. подсолнечного масла и чуть соды. Всё смешать.

Добавить муки, сколько возьмёт тесто, чтобы не липло к рукам.

Раскатать на противень. Сначала смазать основу кетчупом или пастой томатной, потом немного присыпать орегано (сухой специей). Выложить начинку по желанию (на фото — колбаса, шампиньоны и сыр, можно взять только сыр).

Поставить пиццу в духовку на максимальную температуру (250°C) буквально на 7-10 минут, не больше. Главное — это не пересушить тесто.

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