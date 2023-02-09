Доступ к интернет-ресурсу был ограничен с 29 декабря 2021 года, сообщает Intex-press.

Решение о возобновлении в Беларуси доступа к сайту intex-press.by Министерством информации Беларуси приняло 6 февраля 2023 года.

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«В связи с установлением факта отсутствия нарушения законодательных актов, послужившего основанием для принятия решения об ограничения доступа к интернет-ресурсу, а также иных нарушений в пределах своей компетенции приказываю: возобновить доступ к интернет-ресурсу с идентификаторами www.intex-press.by и intex-press.by», — говорится в письме за подписью министра информации.

Напомним, это не единственный подобный случай в Беларуси. Сайт издания «Белорусы и рынок» был заблокирован в июле 2022 года. Его разблокировали в декабре прошлого года. ЗАО «Медиарынок», которому принадлежит издание, связывало это решение Мининформа с самостоятельным блокированием значительной части контента сайта.