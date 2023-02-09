Андрею Почобуту, журналисту и активисту незарегистрированной в Беларуси польской национальной организации, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии усиленного режима.

Андрей Почобут обвинялся по двум статьям: ч.3 ст.361 и ч.3 ст.130 УК РБ. Как заявляло обвинение, фигурант дела на протяжении многих лет работал в нелегальной организации, которая якобы объединяет поляков в Беларуси. Он также способствовал героизации Армии Крайовой, пишет БелТА.

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Процесс проходил в закрытом режиме. Согласно приговору Гродненского областного суда, Андрей Почобут признан виновным в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,

распространении материалов, содержащих такие призывы, с использованием СМИ и сети Интернет, а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной, религиозной и иной социальной вражды и розни по признакам национальной, религиозной и иной социальной принадлежности, совершённых группой лиц.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Реакции

МИД Польши назвал решение суда в отношении Андрея Почобута несправедливым, политически мотивированным и призвал освободить его. А поверенного в делах Беларуси в Варшаве Александра Чесновского 8 февраля вызвали в Министерство иностранных дел Польши. «Мы не считаем приговор справедливым (…) Мы приложим все законные усилия, которые могут привести к его освобождению», — заявил Лукаш Ясина, представитель МИД Польши.

В ответ на приговор Андрею Почобуту власти Польши намерены ввести новые санкции против белорусских чиновников. Об этом заявил Мариуш Каминьский, министр внутренних дел и администрации Польши.

Справка

Андрей Почобут находится за решёткой с 25 марта 2021 года. Вместе с ним были задержаны и другие активисты: Ирена Бернацкая, Мария Тышковская, Анна Панишева и Анжелика Борис.

В июне 2021 года троих из пяти задержанных (Панишеву, Тышковскую и Бернацкую) выслали в Польшу. Андрей Почобут и Анжелика Борис от освобождения в обмен на депортацию отказались. Анжелику Борис 25 марта 2022-го выпустили из СИЗО под домашний арест — за решёткой она провела год.

Ранее КГБ внёс Андрея Почобута в перечень «лиц, причастных к террористической деятельности».