Сильнейшие подземные толчки произошли на турецкой территории в начале недели и затронули несколько стран, спасательные операции продолжаются, сообщает «Спутник».

Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции снова выросло и к утру четверга достигло 12 391 человек, пострадали почти 63 тысячи, об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

В Сирии погибло 3480 человек, ещё три тысячи пострадали.

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Мощное землетрясение на юго-востоке Турции магнитудой 7,7 произошло в ночь на 6 февраля. В последующие дни фиксировался ещё ряд подземных толчков различной магнитуды.

В стране был объявлен общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, который продлится семь дней. Во вторник Эрдоган объявил чрезвычайное положение в 10 турецких провинциях, пострадавших от землетрясений, на территориях которых проживает около 13 миллионов человек.

Спасательные работы на местах разрушений продолжаются.