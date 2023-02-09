«Кур’ер» продолжает подписывать на газету героев своих публикаций. В этот раз мы решили подписать семью Полины Уласовец, первой случчанки третьего тысячелетия, которая родилась 1 января 2001 года. О ней мы писали в №4 от 26 января. Девушка рассказала, как складывается её жизнь после окончания учёбы в вузе.
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- у почтальона, сделав заявку по тел. 4 70 45 (для Слуцка);
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