«Кур’ер» продолжает подписывать на газету героев своих публикаций. В этот раз мы решили подписать семью Полины Уласовец, первой случчанки третьего тысячелетия, которая родилась 1 января 2001 года. О ней мы писали в №4 от 26 ян­варя. Девушка рассказала, как складывается её жизнь после окончания учёбы в вузе.

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