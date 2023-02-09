Отключение связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,4кВ и с ремонтом трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат электричество

В понедельник, 13 февраля, с 9.00 до 16.00 у потребителей по адресам:

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ул. Мельничная №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Во вторник, 14 февраля, с 9.00 до 16.00 у потребителей по адресам:

ул. Советская №91-109 (нечётные);

ул. Северная №2-32 (чётные);

ул. Московская №1-32.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (801795) 5 22 98, 5 33 80.