Если машина пришла в состояние, когда её уже невозможно продать или отремонтировать, она отправляется на свалку. По статистике, немцы меняют в течение жизни около восьми автомобилей. А возраст списанных в утиль — от 15 лет.
Не секрет, что к машинам в Германии относятся бережно и хорошо за ними ухаживают. Нередко на дорогах можно встретить настоящие раритетные авто — кабриолеты 40-50-х годов прошлого века с откидными крышами, за рулём которых сидят импозантные пожилые мужчины. Это особый шик. И, кстати, обслуживание такого авто гораздо дороже, чем современного. К ним трудно найти запчасти, им требуется больше внимания. И оно того стоит — видимо, старенький четырехколёсный друг стал настолько дорог своему владельцу, что эта дружба дороже денег.
Конечно же, есть автомобили, поддерживать жизнь в которых уже не представляется возможным и не имеет смысла. Их место на автомобильном «кладбище». Самая крупная такая свалка — Kiesow — находится в Гамбурге. Это частное предприятие площадью 68 тысяч квадратных метров, на которых хранятся больше 2500 машин. При свалке есть автомастерская, где автомобили разбираются для использования уцелевших запчастей со старых машин. Такие авто любовно называют «автодонорами». Ремонтировать машины с использованием донорских запчастей очень выгодно. Их детали стоят в несколько раз дешевле новых. Та же фара, к примеру, к «Ауди», которая на рынке стоит 1100-1300 евро, может быть куплена здесь за 400.
Kiesow — это настоящая мекка для автомехаников со всей Германии, особенно для тех, кто ремонтирует ретроавтомобили. Причём нужную запчасть можно поискать на свалке как самостоятельно, так и за небольшую доплату попросить это сделать работников. Как правило, люди с удовольствием копаются в старых машинах сами. Это в некотором смысле похоже на покупки в супермаркете. Человек берёт тележку на входе, инструменты и отправляется на свалку. Здесь он может открутить любую нужную ему запчасть, а после, заплатив за неё символическую сумму, уехать домой.
В этом смысле свалки и продаваемый с них автошрот, или автомобильный мусор, пользуются большой популярностью. Благодаря им можно довольно бюджетно отремонтировать свой автомобиль или автомобиль клиента, если подержанную запчасть покупает автомеханик. Кроме того, тут можно найти всевозможные болтики, гаечки, кнопочки, которых нигде в продаже не найдёшь, а тут — бери не хочу. Такие свалки есть, как правило, в любом большом городе.
Выбросить старую машину в Германии просто так нельзя. Старые машины нужно обязательно утилизировать. Ведь, как справедливо здесь считается, они представляют угрозу окружающей среде. Поэтому свою «старушку» нужно привезти и сдать в пункт утилизации старых автомобилей за определённую плату.
Что с машинами происходит потом? Наверняка вы помните живописные эпизоды из американских фильмов, где автомобили отправляют под пресс, после которого они превращаются в небольшой железный кубик.
В Германии такое просто невозможно. И вот почему. Прежде всего, это не экологично. Автомобиль — это не только железка на колёсах, в нём много химических жидкостей и соединений, которые при прессинге выльются на землю. Бензин, антифриз, автомобильное масло, тормозная жидкость, кислоты… Если таких машин много, то свалка станет местом настоящей экологической катастрофы и источником загрязнения окружающей среды. Ведь с грунтовыми водами химические яды разнесутся по всей округе. А этого допустить никак нельзя.
В Германии старую машину внимательно осмотрят, сольют все жидкости, снимут запчасти и детали, которые находятся в рабочем состоянии, а оставшийся железный хлам законсервируют и оставят храниться на свалке. Запчасти часто отправляются в другие страны, где перепродаются.
Автомобильная свалка в Германии — это очень прибыльный бизнес. Ещё и потому, что в автомобилях, кроме железа, есть цветные металлы (алюминий, медь, свинец), перепродажа такого вторсырья приносит хорошие деньги. Именно поэтому желающих заняться подобным бизнесом много, но это не так-то просто. Вам нужно будет найти землю, на которой будут храниться старые машины, купить оборудование, оформить всевозможные разрешения. Кроме того, придётся приготовиться и к строгому контролю со стороны служб, которые будут следить за тем, чтобы вы вели бизнес экологично.