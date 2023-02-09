Если машина пришла в состояние, когда её уже невозможно продать или отремонтировать, она отправляется на свалку. По статистике, немцы меняют в течение жизни около восьми автомобилей. А возраст списанных в утиль — от 15 лет.



Не секрет, что к маши­нам в Германии относятся бережно и хорошо за ними ухаживают. Нередко на дорогах можно встретить настоящие раритетные авто — кабриолеты 40-50-х годов прошлого века с откидными крышами, за рулём которых сидят импозантные пожилые мужчины. Это особый шик. И, кстати, обслуживание такого авто гораздо дороже, чем современного. К ним трудно найти запчасти, им требуется больше внимания. И оно того стоит — видимо, старенький четырехколёсный друг стал настолько дорог своему владельцу, что эта дружба дороже денег.

Конечно же, есть ав­томобили, поддерживать жизнь в которых уже не представляется возможным и не имеет смысла. Их место на автомобильном «кладбище». Самая крупная такая свалка — Kiesow — находится в Гамбурге. Это частное предприятие площадью 68 тысяч квадратных метров, на которых хранятся больше 2500 машин. При свалке есть автомастерская, где автомобили разби­раются для использования уцелевших запчастей со старых машин. Такие авто любовно называют «автодонорами». Ремонтировать машины с исполь­зованием донорских запчастей очень выгодно. Их детали стоят в несколько раз дешевле новых. Та же фара, к примеру, к «Ауди», которая на рынке стоит 1100-1300 евро, может быть куплена здесь за 400.

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Kiesow — это настоящая мекка для автомехаников со всей Германии, особенно для тех, кто ремонтирует ретроавтомобили. Причём нужную запчасть можно поискать на свалке как самостоятельно, так и за небольшую доплату попросить это сделать работников. Как правило, люди с удовольствием копаются в старых машинах сами. Это в некотором смысле похоже на покупки в супермаркете. Человек берёт тележку на входе, инструменты и отправляется на свалку. Здесь он может открутить любую нужную ему запчасть, а после, заплатив за неё символическую сумму, уехать домой.

В этом смысле свалки и продаваемый с них автошрот, или автомобильный мусор, пользуются большой популярностью. Благодаря им можно довольно бюджетно отремонтировать свой автомобиль или авто­мобиль клиента, если подержанную запчасть покупает автомеханик. Кроме того, тут можно найти всевозможные болтики, гаечки, кнопочки, которых нигде в продаже не найдёшь, а тут — бери не хочу. Такие свалки есть, как правило, в любом большом городе.

Выбросить старую машину в Германии просто так нельзя. Старые машины нужно обязательно утилизировать. Ведь, как справедливо здесь считается, они представляют угрозу окружающей среде. Поэтому свою «старушку» нужно привезти и сдать в пункт утилизации старых автомобилей за определённую плату.

Что с машинами происходит потом? Наверняка вы помните живописные эпизоды из американских фильмов, где автомобили отправляют под пресс, после которого они превращаются в небольшой железный кубик.

В Германии такое просто невозможно. И вот почему. Прежде всего, это не экологично. Автомобиль — это не только железка на колёсах, в нём много химических жидкостей и соединений, которые при прессинге выльются на землю. Бензин, антифриз, автомобильное масло, тормозная жидкость, кислоты… Если таких машин много, то свалка станет местом настоящей экологической катастрофы и источником загрязнения окружающей среды. Ведь с грунтовыми водами химические яды разнесутся по всей округе. А этого допустить никак нельзя.

В Германии старую машину внимательно осмотрят, сольют все жидкости, снимут запчасти и детали, которые находятся в рабочем состоянии, а оставшийся железный хлам законсервируют и оставят храниться на свалке. Запчасти часто отправляются в другие страны, где перепродаются.

Автомобильная свалка в Германии — это очень прибыльный бизнес. Ещё и потому, что в автомобилях, кроме железа, есть цветные металлы (алюминий, медь, свинец), перепродажа такого вторсырья приносит хорошие деньги. Именно поэтому желающих заняться подобным бизнесом много, но это не так-то просто. Вам нужно будет найти землю, на которой будут храниться старые машины, купить оборудование, оформить всевозмож­ные разрешения. Кроме того, придётся приготовиться и к строгому контролю со стороны служб, которые будут следить за тем, чтобы вы вели бизнес экологично.