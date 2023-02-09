В первые дни февраля «Кур’ер» отправился в деревню Поповцы Весейского сельсовета. Местные жители рассказали, как живут, чем занимаются и хватает ли им пенсии.

Деревня эта немаленькая, четыре улицы: Советская (самая длинная), Трудовая, Черняховского, Садовая. Вокруг деревни раскинулись поля, а ближайший лес начинается примерно в полукилометре. На территории Поповцев располагается СПК «Весейский покров».

Несмотря на полуденное время, людей было мало. На улице Трудовой двое мужчин занимались ремонтом автомобиля. Познакомились.

Реклама

Александр Захаревич:

«Меня все зовут Сан Саныч. Мне 73 года, из них 42 года работал. По профессии — водитель погрузчика. Трудился в «Весейском покрове». Служил в армии в ГСВГ (группа советских войск в Германии). Охранял тюрьму Шпандау, где сидел нацистский преступник Рудольф Гесс, а также памятник в честь взятия Рейхстага.

Сейчас на пенсии, получаю 650 рублей. Живу хорошо. С женой вместе занимаюсь хозяйством. У нас двое сыновей, трое внуков. Сын Денис работает в сельском хозяйстве, на тракторе в ПСХ «Наша Нива».

Двор и участок семьи Захаревич красиво оформлены. Дом отличается от остальных необычной отделкой и резьбой.

«Делал всё сам. Резьбу выполнил электролобзиком за год. Потом ещё год красил и прибивал», — пояснил Александр.

Александр Трофимович

Александр Трофимович пришёл к другу помочь ремонтировать автомобиль. Он рассказал немного о себе и жизни деревни.

«Мне 61 год. Родился 5 апреля 1961 года. Работал в Ближних Бондарях механизатором, стаж 22 года. В Поповцы пришёл в «примы». Вырастили сына. Он работает в полеводческой бригаде. Живёт самостоятельно. Жена в 61 год умерла от инсульта, мы были одногодки.

Держу пять кур, петуха, собаку и кота. Кот мой пушистый. В сезон сажаю картошку. В свободное время смотрю телевизор, люблю новости. Читаю газеты. Выписывал и «Кур’ер». Хожу к другу в гости, чиним вместе машину.

К нам в Поповцы приезжают автолавки, возят и продукты, и промтовары. Есть и частный магазин, но там цены выше. Ближайший ФАП работает в Мелешках, есть медики, можно таблетки купить. Почта — тоже в Мелешках. Пенсию приносят домой. А когда тепло, сажусь на велосипед и еду. Я получаю 440 рублей. Деньги уходят на «коммуналку» и на продукты. Хватает только прожить».

Валентина Матвеева:

Валентина Николаевна живёт на улице Советской. О себе рассказала, что работала больше 19 лет в Слуцке на железнодорожном вокзале диспетчером.

«Ездила каждый день на рейсовом автобусе на работу. На заслуженный отдых вышла в 2003 году. Ещё до 60 лет ходила в бригаду, потом работала на сушилке. Пенсии хватает.

Воспитала двух дочек. В сезон я занята огородом. В свободное время смотрю телевизор. Люблю фильм «Морские дьяволы», не пропустила ни одной серии. Люблю читать аналитиков в «Беларусь сегодня», — рассказала Валентина.

Также она отметила, что в быту ей очень хорошо помогает соцработник Алла Купало.

Историческая справка:

Поповцы известны с 1795 года как село в Слуцком уезде Минской губернии, принадлежащее Слуцкому Михайловскому православному приходу. В 1800 г. в деревне Мялешковичи (она же Поповцы) было 9 хуторов, 67 жителей, хутор, винодельня, постоялый двор.

В 1858 г. село Поповцы Микульские (118 жителей мужского пола) и село Поповцы Васкресенские (41 житель мужского пола) находились в составе Ягавского казённого участка.

В 1891 году была открыта церковно-приходская школа.

В 1891 г. — деревня, 31 двор, 198 жителей, часовня, школа, магазин, лавка.

В 1917 году в селе был 41 двор и 273 жителя.

С февраля по декабрь 1918 г. Поповцы оккупированы попеременно польскими и немецкими войсками.

В августе 1919 г. — июле 1920 г. и в октябре — ноябре 1920 г. — оккупирован польскими войсками.

С 1919 г. — в составе БССР.

В 1923 г. открыта 4-летняя школа.

С 17 июля 1924 г. находится в Слуцком районе и округе. С 20 августа 1924 года — в Мелешковском сельсовете.

В 1926 г. в селе было 57 хозяйств и 286 жителей.

Если вы хотите рассказать о жизни и людях своей деревни, приглашайте «Кур’ер», звоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.