Гособвинение считает, что вина правозащитников незарегистрированного правозащитного центра «Вясна» по ч. 4 ст. 228 («контрабанда организованной группой») и ч. 2 ст. 342 УК РБ («финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок») полностью доказана, пишет БелТА.

Государственный обвинитель запросил для обвиняемых:

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председатель «Вясны», лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — 12 лет лишения свободы;

заместитель председателя «Вясны» и вице-президент FIDH Валентин Стефанович — 11 лет лишения свободы;

правозащитник «Вясны» Дмитрий Соловьёв — 10 лет лишения свободы заочно (он находится за границей);

координатор кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович – 9 лет лишения свободы.

Гособвинитель запросил отбывание наказания в колонии усиленного режима для всех обвиняемых.

Кроме того, гособвинитель полагает, что все обвиняемые должны выплатить штраф в размере 5 000 базовых величин (1 «базовая» — 37 рублей).

Уголовное дело в отношении четвёртого обвиняемого Дмитрия Соловьёва, который находится за пределами Беларуси, рассматривается в порядке специального производства (заочный суд).

В чём обвиняют Алеся Беляцкого

В уголовном деле речь идёт о контрабанде более $250 000, выделенных иностранными организациями на протесты в Беларуси.

Беляцкий обвиняется в том, что с апреля 2016-го по июль 2021-го, действуя в составе организованной группы в качестве руководителя, в Минске, а также в пунктах таможенного оформления в Беларуси, а также в Литве и Польше перевёз через границу крупную сумму денег для дестабилизации обстановки в стране.

В обвинении также указывается, что Беляцкий, будучи директором организации Pavasaris, зарегистрированной в Литве, действовал в Беларуси от имени ликвидированного ОО «ПЦ «Вясна», перевёз наличными в общей сумме не менее €201487,66 и $54895,59, которые были выделены иностранными организациями-донорами в качестве иностранной помощи, направленной на дестабилизацию политической обстановки в Беларуси.

В 2022 году Беляцкий вместе с российской и украинской правозащитными организациями стал лауреатом Нобелевской премии мира.