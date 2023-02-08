Сегодня, 8 февраля, — 120 лет со дня рождения случчанина Ивана Анисимовича Инсарова, заслуженного врача, профессора, министра здравоохранения БССР. В рубрике «Даты и люди Случчины» «Кур’ер» рассказывает о людях, оставивших след в истории Случчины.

Родился Иван Инсаров 8 февраля 1903 г. в селе Селище Слуцкого уезда Минской губернии в семье крестьянина. Окончил Ивань-Огородникское земское народное училище, Ленинское высшее начальное училище и школу 2-й ступени в Слуцке. В 1922 году стал студентом одного из первых наборов медицинского факультета БГУ.

Начинал сельским врачом

После окончания медицинского факультета университета в 1927 г. он был направлен на работу на сельский врачебный участок в село Могильное Узденского района Минской области. Отслужил в Красной Армии, а после, в декабре 1929 г., назначен главным врачом 1-й поликлиники города Борисова. После специализации в Минске в 1931 г. на курсах по нервным и психическим заболеваниям в течение 10 лет работал в должности невропатолога. В июне 1937 г. Иван Анисимович был переведён Наркомздравом республики в Научно-исследовательский институт физиотерапии, ортопедии и неврологии, где он работал врачом-ординатором, а затем заведовал неврологическим стационаром.

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Руководил медслужбой в партизанских формированиях

Организация медицинского обеспечения партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны – уникальное явление в мировой практике. До этого подобного опыта оказания медицинской помощи населению в экстремальных условиях не было.

В начале войны Иван Инсаров организовывал эвакогоспитали (был помощником начальника 2054-го, 3051-го и 4641-го, начальником 1630-го и 1314-го госпиталя). С августа 1942 года работал в оперативной группе Народного комиссариата здравоохранения Белорусской ССР в Москве. С сентября — в Белорусском штабе партизанского движения. В марте 1943 года возглавил его санитарный отдел.

После войны в своих воспоминаниях начальник штаба П.З. Калинин писал: «Санитарный отдел возглавил опытный врач Инсаров И.А., который провёл большую работу по организации обеспечения медицинским имуществом и медикаментами партизанских отрядов и бригад, по эвакуации больных и раненых и оказании им необходимой медицинской помощи».

Письма военного времени Инсарову

«Начальнику санитарной службы Штаба партизанского движения Беларуси товарищу Инсарову. Лес Велешино, Копыльский район. Дорогой товарищ Инсаров. Благодарим Вас за письмо и просим передать партизанский привет всему коллективу санитарной части Штаба партизанского движения Беларуси. Вы правы, условия медицинской работы в немецком тылу тяжеловаты немного. Трудно доставить медикаменты, перевязочный материал. Встречаются и такие «помощники», которые засылают нам вместо соды кодеин, а под этикеткой «Валериановые капли» серную кислоту (работа гестапо). Из этого Вы можете понять, насколько улучшила и как облегчила нам работу живая связь партизан с Красной Армией. Присланные Вами медикаменты на некоторое время обеспечили нас доброкачественными медицинскими материалами. Других трудностей в нашей работе мы не чувствуем. Преданность Родине, ненависть к захватчикам создают в отрядах для раненых товарищей условия ухода и лечения такие, как на родной земле, а воля к победе, стремление к мести — лечебные факторы. Иначе мы не можем объяснить быстрое возвращение в строй даже тяжелораненых партизан. Поэтому партизанским врачам не бывает тяжела работа. Мы уверены, что будем получать от Вас медицинский груз регулярно, и просим Вас только принять меры к тому, чтобы он приходил по адресу. Мы очень уверены, что скоро встретимся с Красной Армией, будем бить фашистских захватчиков до полного их уничтожения. С партизанским приветом Герасименко и Журавская». Письмо от 25 мая 1944 года.

После войны учил врачей, руководил институтом

В послевоенные годы Иван Анисимович работал заместителем председателя Минского облисполкома, с 1947 г. – заместителем директора, директором Белорусского научно-исследовательского института неврологии, нейрохирургии и физиотерапии.

На посту министра здравоохранения

В сентябре 1948 года Иван Инсаров был назначен министром здравоохранения БССР, где реализовал свой большой опыт и организаторский потенциал.

Деятельность на посту министра для Ивана Анисимовича началась в сложных условиях. Создаваемые в спешном порядке медицинские учреждения располагались в неприспособленных помещениях, в которых отсутствовали водопровод, канализация, а зачастую и освещение. Кроме того, оставался высоким уровень заболеваемости тифом, малярией, трахомой, туберкулёзом, кожными и венерическими заболеваниями.

Более 18 лет он руководил здравоохранением республики. Среди приоритетов его работы на этом посту — оптимизация медицинского обслуживания в сельской местности, организация специализированных видов помощи в городах, а также развитие санитарно-эпидемической службы республики. Благодаря службам здравоохранения под руководством И. А. Инсарова к 1958 году была ликвидирована малярия, а к 1961-му – трахома, натуральная оспа и возвратный тиф.

Параллельно, с марта 1951г. по апрель 1953г., был заведующим кафедрой организации здравоохранения БелГИУВ.

Редактор журнала

После ухода в 1966 г. на пенсию Иван Инсаров богатый опыт использовал в организации деятельности журнала «Здравоохранение Белоруссии». Им он руководил в течение 12 лет. Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР нескольких созывов, делегатом XXII съезда КПСС.

Скончался Иван Анисимович Инсаров 16 февраля 1983 года. Похоронен на Московском кладбище в Минске.

Награды

Многогранная деятельность Ивана Анисимовича Инсарова была отмечена правительственными наградами: орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», многочисленными медалями и грамотами. В 1964 г. Инсарову И.А. присвоено почётное звание «Заслуженный врач БССР».

Именем Инсарова названа улица на его родине в д. Селище.