Опубликован состав комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Соответствующая комиссия была образована указом №25 от 6 февраля текущего года. Документ опубликован на интернет-портале президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В состав комиссии включены руководители государственных органов, парламентарии и представители общественных структур. Председателем является генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. У него на посту руководителя комиссии два заместителя. Это Валерий Гайдукевич и Алексей Стук, которые работают на постах заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности и заместителя генерального прокурора.
В числе остальных членов комиссии:
- Григорий Азарёнок — обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»,
- Сергей Алейник — министр иностранных дел,
- Дмитрий Басков — заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию,
- Владимир Басько — генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк»,
- Елена Богдан — председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома,
- Александр Богданович — председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»,
- Юрий Воскресенский — директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»,
- Вадим Гигин — председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»»,
- Александра Гончарова — председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»,
- Дмитрий Гора — председатель Следственного комитета,
- Василий Гурский — главный учёный секретарь Национальной академии наук Беларуси,
- Олег Дьяченко — член Совета Республики Национального собрания, ректор государственного учреждения образования «Академия последипломного образования»,
- Наталья Карчевская — ректор учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
- Иван Кубраков — министр внутренних дел,
- Анатолий Лаппо — председатель Государственного пограничного комитета,
- Марина Ленчевская — депутат Палаты представителей Национального собрания,
- Александр Маркевич — заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности,
- Марат Марков — председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»,
- Игорь Маршалов — заместитель председателя Комитета государственного контроля — директор Департамента финансовых расследований,
- Андрей Муковозчик — политический обозреватель учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»»,
- Евгений Пустовой — обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»,
- Иван Тертель — председатель Комитета государственной безопасности,
- Анна Харута — заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»,
- Алексей Шваков — председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов,
- Ольга Шпилевская — председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»,
- Иван Эйсмонт — председатель Национальной государственной телерадиокомпании.
Как сообщалось БЕЛТА, в комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного указа административные правонарушения или преступления протестной направленности, опасаются возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений.
Соответствующие обращения могут быть направлены гражданами в срок до 31 декабря 2023 года в письменной или электронной форме с приложением необходимых документов.