Опубликован состав комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Соответствующая комиссия была образована указом №25 от 6 февраля текущего года. Документ опубликован на интернет-портале президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В состав комиссии включены руководители государственных органов, парламентарии и представители общественных структур. Председателем является генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед. У него на посту руководителя комиссии два заместителя. Это Валерий Гайдукевич и Алексей Стук, которые работают на постах заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности и заместителя генерального прокурора.

В числе остальных членов комиссии:

Реклама

Григорий Азарёнок — обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»,

— обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», Сергей Алейник — министр иностранных дел,

— министр иностранных дел, Дмитрий Басков — заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию,

— заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию, Владимир Басько — генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк»,

— генеральный директор научно-технологической ассоциации «Инфопарк», Елена Богдан — председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома,

— председатель комитета по здравоохранению Минского горисполкома, Александр Богданович — председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»,

— председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», Юрий Воскресенский — директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил»,

— директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил», Вадим Гигин — председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»»,

— председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»», Александра Гончарова — председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»,

— председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация», Дмитрий Гора — председатель Следственного комитета,

— председатель Следственного комитета, Василий Гурский — главный учёный секретарь Национальной академии наук Беларуси,

— главный учёный секретарь Национальной академии наук Беларуси, Олег Дьяченко — член Совета Республики Национального собрания, ректор государственного учреждения образования «Академия последипломного образования»,

— член Совета Республики Национального собрания, ректор государственного учреждения образования «Академия последипломного образования», Наталья Карчевская — ректор учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,

— ректор учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Иван Кубраков — министр внутренних дел,

— министр внутренних дел, Анатолий Лаппо — председатель Государственного пограничного комитета,

— председатель Государственного пограничного комитета, Марина Ленчевская — депутат Палаты представителей Национального собрания,

— депутат Палаты представителей Национального собрания, Александр Маркевич — заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности,

— заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности, Марат Марков — председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»,

— председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал», Игорь Маршалов — заместитель председателя Комитета государственного контроля — директор Департамента финансовых расследований,

— заместитель председателя Комитета государственного контроля — директор Департамента финансовых расследований, Андрей Муковозчик — политический обозреватель учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»»,

— политический обозреватель учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня»», Евгений Пустовой — обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»,

— обозреватель политический дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», Иван Тертель — председатель Комитета государственной безопасности,

— председатель Комитета государственной безопасности, Анна Харута — заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»,

— заместитель председателя республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», Алексей Шваков — председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов,

— председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, Ольга Шпилевская — председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин»,

— председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин», Иван Эйсмонт — председатель Национальной государственной телерадиокомпании.

Как сообщалось БЕЛТА, в комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного указа административные правонарушения или преступления протестной направленности, опасаются возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений.

Соответствующие обращения могут быть направлены гражданами в срок до 31 декабря 2023 года в письменной или электронной форме с приложением необходимых документов.