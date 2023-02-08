Во вторник, 7 февраля, прошло заседание комитета по клубному лицензированию Белорусской федерации футбола. На нём рассмотрели заявки клубов на получение лицензии АБФФ «Высшая лига».

По итогам заседания комитет принял решение о выдаче лицензий: «БАТЭ», «Гомель», «Динамо-Брест», «Динамо-Минск», «Ислочь», «Минск», «Неман», РЦОР по футболу БГУ (команда «Энергетик-БГУ), «Славия-Мозырь», «Торпедо-БЕЛАЗ», «Шахтёр».

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Комитет отказал в получении лицензии:

ФК «Белшина» за нарушение статьи 57 (финансовый критерий),

ФК «Нафтан» — статьи 17-1 (спортивный критерий),

ФК «Слуцк» — статьи 40 (кадровый критерий),

ФК «Сморгонь» — статей 17, 17-1 (спортивные критерии), 29, 42, 45, 46 (кадровые критерии).

Футбольные клубы имеют право подать апелляцию на решение комитета в течение трёх рабочих дней.

В январе этого года футбольные клубы «Нафтан», «Слуцк» и «Сморгонь» обратились к исполнительному комитету АБФФ с ходатайствами о предоставлении исключений по выполнению отдельных критериев. Ближайшее заседание исполнительного комитета АБФФ состоится 16 февраля.