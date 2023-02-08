«Обратите внимание на живых». Что сказал глава Слуцкого района председателям сельсоветов

Во вторник, 7 февраля, пять сельсоветов Слуцкого района — Весейский, Исернский, Кировский, Козловичский и Сорогский — подвели итоги года. «Кур’ер» побывал на этом мероприятии. Как оно проходило и что говорили участники.

На мероприятие собрались сельские активисты, депутаты, старосты деревень, представители молодёжных объединений. Потенциально послушать отчёты сельсоветов мог любой желающий. Вход был свободный.

Во вступительном слове Наталья Овсянникова отметила, что среди основных задач сельсоветов — вовлечение граждан в решение вопросов жизнедеятельности, содействие в благоустройстве территорий и проведение разъяснительной работы. Особую благодарность выразила старостам деревень, которых в Слуцком районе 170 человек.

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Выступавшие следом за ней председатели сельсоветов не придерживались какой-то единообразной схемы итоговых докладов. Каждый выделил то, что, видимо, считает наиболее важным или показательным.

Козловичский сельсовет

На территории этого сельсовета расположено 13 населённых пунктов. Александр Зогинов отметил, что при сельсовете работает смотровая комиссия, которая обследует домовладения на предмет пожарной безопасности, условий проживания жителей. По результатам этой деятельности, например, трое граждан были направлены в ЛТП, двое — в социальные службы. Семьям, находящимся в социально опасном положении (СОП), были установлены пожарные извещатели. Число таких семей уменьшилось вдвое: с 4 до 2.

Весейский сельсовет

На территории этого сельсовета расположена 21 деревня, где проживает 2223 человека. За год население уменьшилось на 67 человек (в том числе родилось 8 детей, умерло 42 человека). Основные причины этого — старение населения и миграция.

Как отметила Елена Гончар, председатель Весейского сельсовета, учитывая, что живёт в деревнях большое число пожилых людей, им требуется забота и внимание. Население воодушевляют и объединяют праздники деревень.

Она сказала, что были организованы концертные бригады, которые побывали в малых населённых пунктах. В первую очередь с помощью старост деревень выявляются одинокие жители, которым нужна помощь. «Важно, чтобы про их быт и досуг не забывали», — сказала председатель сельсовета.

Кировский сельсовет

На территории сельсовета расположено 12 населённых пунктов, где проживает 2169 человек, 660 из которых — пенсионеры. Большого внимания, выделил Сергей Мерный, председатель Кировского сельсовета, требует работа с пустующими домами. Два раза в год комиссия проводит их обследования. Всего установлено 48 пустующих домов, 4 снесены, земли вовлечены в сельхозоборот. На 26 участках наведён порядок. По остальным работа продолжается. Проводится и работа с долгостроем в Ивановских Огородниках и Новодворцах, где участки выделялись под строительство, но не все были освоены.

Исернский сельсовет

В состав сельсовета входит 11 населённых пунктов и 9 кладбищ. Много усилий было потрачено все последние годы на приведение в порядок мест захоронений. Об этом сказал Сергей Вишневский, председатель Исернского сельсовета. В эту работу активно вовлекались местные жители. Было проведено 10 субботников. Для благоустройства кладбищ использовались средства граждан и бюджета. Очищалась территория, вырубались старые деревья, вывозился мусор. Были установлены информационные таблички. На территории сельсовета 10 воинских захоронений и один мемориал Великой Отечественной войны. Они закреплены за Исернской школой, ученики и учителя которой следят за их состоянием.

Сорогский сельсовет

На территории сельсовета расположено 22 населённых пункта, 20 из которых — малонаселённые. По мнению Адама Женжевского, председателя Сорогского сельсовета, для эффективной работы требуется тесное взаимодействие сельсовета как с населением, так и с сельхозпредприятиями. Проблемным вопросом он считает использование пустующих участков. За год за счёт сноса ветхих домов 16 га вовлечено в сельхозоборот. На эту работу потрачено 54 тысячи рублей. Также требуют ухода памятники Великой Отечественной войны. Сельсовет поддерживает популяризацию народных традиций и проведение сельских праздников.

Оценка работы

После заслушивания отчётов председателей сельсоветов было предложено задавать вопросы. Вопросов не было. Работу сельсоветов за 2022 год признали удовлетворительной.

Что сказал председатель Слуцкого райисполкома

Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, в начале своего выступления отметил, что работой не всех руководителей он доволен. «Один старается, другой устал или не хочет», — сказал он.

Руководитель района обратил внимание присутствующих, что кладбища с 1 января 2023 года перешли в ведение ЖКХ, поэтому «хватит заботиться о мёртвых, обратите внимание на живых».

Владимир Гога подчеркнул, что нужно общаться с населением, опираясь на старост деревень. Председатели сельсоветов должны напрямую работать с предприятиями. «Если кто из руководителей предприятий вас не слышит, говорите об этом, обращайтесь ко мне», — сказал председатель райисполкома. Он также поблагодарил всех за работу.

После этого сельским активистам, старостам деревень были вручены благодарственные письма и букеты. Завершилось мероприятие концертом.

Итоговые совещания других сельсоветов состоятся также в феврале.