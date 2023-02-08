Недавно так уж вышло, что мне пришлось посетить одно из отделений больницы. Знаете, я поняла самое важное: нужно меньше есть. Не потому, что просто человек набирает вес, а потому, что наши сосуды страдают от атеросклероза.

Сейчас очень много людей с лишним весом. Допустим, при росте 176 см человек должен весить не больше 80 кг, а весит около 100 кг.

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Врачи постоянно твердят, что проблемы, в том числе с сердцем, от лишнего веса. Сосуды забиваются, начинает «стучать» высокое давление, и, как следствие, может оторваться тромб. В любой момент и в любой части тела.

Почему наши бабушки дожили до 80-90 лет? Потому что у них с детства была физическая нагрузка. У них не было столько сдобы, булок, сладкого и мучного. Простые углеводы — это бесполезная еда. Они ели простую еду и много работали физически. У них были квашеная капуста, овощи. Они работали так, что нагрузки в наше время «ноль» по сравнению с их нагрузками. Люди занимаются фитнесом и не могут вскопать грядку 5 x 5, а они могли 10 возов сенажа набросать. Сейчас этого никто не сможет сделать.

Самая сильная мышца в нашем теле — это сердечная. Её нужно тренировать. Не на раз-два, а постепенно, увеличивая ежедневные нагрузки. И поздно вспоминать о своём здоровье в 50-60 лет, об этом нужно думать в 20-30, потому что многие, к сожалению, доживают только до 60-70 лет, а иногда и до 50. Всё в нас самих, наш выбор, наша сила воли, наша жизнь только в наших руках!

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