Официальный YouTube-канал «Беларусьфильма» выложил в свободный доступ отреставрированную версию культовой картины «Дикая охота короля Стаха».

Экранизация одноимённой повести Владимира Короткевича, которую снял белорусский режиссёр Валерий Рубинчик, вышла в прокат в 1979 году.

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По сюжету действие происходит в ХІХ веке в белорусском Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания. Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого — последняя представительница старинного дворянского рода — рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род.

Реставрацию сделали на студии «Беларусьфильм» при финансовой поддержке Министерства культуры. Кроме оцифровки, в фильме восстановили качество изображения и звук.