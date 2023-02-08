«Кур’ер» посмотрел, какие учреждения образования Слуцка отмечают круглые даты в 2023 году.

9 февраля

85 лет назад (1938 г.) средняя школа №9 приняла первых учеников.

23 июня

75 лет назад (1948 г.) создана специальная двухгодичная школа мастеров сыроделия и маслоделия (сейчас это Слуцкий государственный колледж).

1 июля

55 лет назад (1968 г.) Сергею Фёдоровичу Рубанову, директору средней школы №10, присвоили звание Героя Социалистического Труда.

1 сентября

50 лет назад (1973 г.) средняя школа №7 (сейчас — гимназия №2) приняла первых учеников.

3 октября

35 лет назад (1988 г.) средней школе №10 присвоили имя её бывшего директора С.Ф.Рубанова.

25 ноября

15 лет назад (2008 г.) открылась школа кулинарного мастерства при Слуцком государственном колледже.

28 ноября

85 лет назад (1938 г.) средняя школа №10 приняла первых учеников.

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