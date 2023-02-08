В декабре прошлого года на пешеходном переходе в районе улицы Пушкина оборудовали островок безопасности. По обе его стороны установили две «берлинские подушки» — искусственные неровности, новые для нашего города.

Одна из «подушек» долго не простояла. Трактор, который чистил проезжую часть от снега, зацепил её ковшом и сломал. Сейчас «подушка» на ремонте. «Кур’ер» узнал, в чём плюсы и минусы такой дорожной инфраструктуры.

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«Лучше, чем «лежачий полицейский»

В Беларуси для ограничения скорости движения используют в основном «лежачих полицейских» — асфальто-бетонные неровности. Их оборудуют перед пешеходными переходами, в районах детских учреждений, в местах, где автомобилисты лихачат.

О преимуществах «берлинских подушек» рассказала Оксана Таманькова, и.о. директора торговой компании Calipso — поставщика новых неровностей в Слуцк.

«Когда машина проезжает через «лежачего полицейского», водитель вынужден снижать скорость, но в любом случае авто потряхивает. Если таких неровностей много на пути, то страдает подвеска. И чем тяжелее машина, тем больше такая езда сказывается на ней. Принцип работы «берлинской подушки» другой, — отметила эксперт. — Водители легко преодолевают переезд по ней, машину не сотрясает, а те же автобусы или крупногабаритные машины вообще пропускают неровность между колёсами. Всё дело в том, что «берлинская подушка» очень яркая, имеет светоотражающий эффект, поэтому водитель заметит неровность издалека и начнёт притормаживать.

Ещё одно преимущество: «берлинскую подушку» можно снять, например, провести ремонт дороги и установить заново. Если бы это был обычный «лежачий полицейский», то его пришлось бы демонтировать полностью и оборудовать новый. А это затраты материалов и средств.

Кроме того, знаки на «берлинских подушках» несут информацию. Например, на Пушкина установлены неровности, которые к тому же сообщают, что далее «плохой асфальт, ремонт на дороге».

Почему «берлинская». И как Беларусь пришла к «подушкам»

Тут всё просто — неровности придумали и впервые установили в Берлине. Это немецкое изобретение, которое мы привозим из Европы.

В Беларуси такие «подушки» впервые появились в Полоцке — по программе ООН по защите экологии. В городе есть нефтеперераба­тывающий завод, и Полоцк особой чистотой воздуха не отличается — много выбросов.

Целью программы ООН «Зелёные города» было уменьшить вредные транспортные выбросы в атмосферу. А этому способствует уменьшение резких торможений и стартов автомобилей.

В Полоцке такие неровности понравились, и их стали применять шире. Уже третью зиму вопросов нет. Но были и казусы. В Гомеле «берлинская подушка» поспособствовала ДТП. «Подушка» до такой степени яркая, что водитель испугался, что на проезжую часть упал рекламный щит, и резко затормозил. А тот, кто ехал за ним, не соблюдал дистанцию. Уверена, что слуцкие водители привыкнут и будут притормаживать.

Почему не выдержала проверку трактором

В Слуцке транспортники установили «подушки» добросовестно. Насколько я знаю, был единственный минус. Тот, кто убирал у вас снег, задел конструкцию ковшом и сломал. Сейчас ваша «подушка» на ремонте. Её вернут на место».

Что говорят случчане

Владимир Башура: «Я считаю, что здесь не нужно было обустраивать островок безопасности и другие элементы. Если здесь сделать нормальное освещение, никаких проб­лем не было бы. В других местах есть больше проб­лем с дорожным движением. Например, у стоматологии, где постоянно случаются ДТП с пешеходами. А здесь, на Пушкина, мне кажется, всё это оборудование только мешает дорожному движению. «Подушка» тоже уже показала свою «эффективность». Ехал трактор, сбил кусок, и у плавной неровности получился порог, что, естественно, теперь сказывается на автомобилях.

Владимир Наумов: «Тут много детей ходит из нового микрорайона в 4-ю школу. Каждое утро лично наблю­даю. Так что «островок» нужен для их безопасности. Не зря же его поставили грамотные люди.

Местная жительница: «В принципе, машины всегда здесь притормаживали, потому что все местные водители знают, что здесь школа. Но, по моему мнению, лучше бы здесь дорогу заасфальтировали. Автобусы останавливаются на полмет­ра от бордюра остановки, потому что в «кармане» — ямы. Пожилые люди не могут нормально выйти из автобуса.

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