В декабре прошлого года на пешеходном переходе в районе улицы Пушкина оборудовали островок безопасности. По обе его стороны установили две «берлинские подушки» — искусственные неровности, новые для нашего города.
Одна из «подушек» долго не простояла. Трактор, который чистил проезжую часть от снега, зацепил её ковшом и сломал. Сейчас «подушка» на ремонте. «Кур’ер» узнал, в чём плюсы и минусы такой дорожной инфраструктуры.
«Лучше, чем «лежачий полицейский»
В Беларуси для ограничения скорости движения используют в основном «лежачих полицейских» — асфальто-бетонные неровности. Их оборудуют перед пешеходными переходами, в районах детских учреждений, в местах, где автомобилисты лихачат.
О преимуществах «берлинских подушек» рассказала Оксана Таманькова, и.о. директора торговой компании Calipso — поставщика новых неровностей в Слуцк.
«Когда машина проезжает через «лежачего полицейского», водитель вынужден снижать скорость, но в любом случае авто потряхивает. Если таких неровностей много на пути, то страдает подвеска. И чем тяжелее машина, тем больше такая езда сказывается на ней. Принцип работы «берлинской подушки» другой, — отметила эксперт. — Водители легко преодолевают переезд по ней, машину не сотрясает, а те же автобусы или крупногабаритные машины вообще пропускают неровность между колёсами. Всё дело в том, что «берлинская подушка» очень яркая, имеет светоотражающий эффект, поэтому водитель заметит неровность издалека и начнёт притормаживать.
Ещё одно преимущество: «берлинскую подушку» можно снять, например, провести ремонт дороги и установить заново. Если бы это был обычный «лежачий полицейский», то его пришлось бы демонтировать полностью и оборудовать новый. А это затраты материалов и средств.
Кроме того, знаки на «берлинских подушках» несут информацию. Например, на Пушкина установлены неровности, которые к тому же сообщают, что далее «плохой асфальт, ремонт на дороге».
Почему «берлинская». И как Беларусь пришла к «подушкам»
Тут всё просто — неровности придумали и впервые установили в Берлине. Это немецкое изобретение, которое мы привозим из Европы.
В Беларуси такие «подушки» впервые появились в Полоцке — по программе ООН по защите экологии. В городе есть нефтеперерабатывающий завод, и Полоцк особой чистотой воздуха не отличается — много выбросов.
Целью программы ООН «Зелёные города» было уменьшить вредные транспортные выбросы в атмосферу. А этому способствует уменьшение резких торможений и стартов автомобилей.
В Полоцке такие неровности понравились, и их стали применять шире. Уже третью зиму вопросов нет. Но были и казусы. В Гомеле «берлинская подушка» поспособствовала ДТП. «Подушка» до такой степени яркая, что водитель испугался, что на проезжую часть упал рекламный щит, и резко затормозил. А тот, кто ехал за ним, не соблюдал дистанцию. Уверена, что слуцкие водители привыкнут и будут притормаживать.
Почему не выдержала проверку трактором
В Слуцке транспортники установили «подушки» добросовестно. Насколько я знаю, был единственный минус. Тот, кто убирал у вас снег, задел конструкцию ковшом и сломал. Сейчас ваша «подушка» на ремонте. Её вернут на место».
Что говорят случчане
Владимир Башура: «Я считаю, что здесь не нужно было обустраивать островок безопасности и другие элементы. Если здесь сделать нормальное освещение, никаких проблем не было бы. В других местах есть больше проблем с дорожным движением. Например, у стоматологии, где постоянно случаются ДТП с пешеходами. А здесь, на Пушкина, мне кажется, всё это оборудование только мешает дорожному движению. «Подушка» тоже уже показала свою «эффективность». Ехал трактор, сбил кусок, и у плавной неровности получился порог, что, естественно, теперь сказывается на автомобилях.
Владимир Наумов: «Тут много детей ходит из нового микрорайона в 4-ю школу. Каждое утро лично наблюдаю. Так что «островок» нужен для их безопасности. Не зря же его поставили грамотные люди.
Местная жительница: «В принципе, машины всегда здесь притормаживали, потому что все местные водители знают, что здесь школа. Но, по моему мнению, лучше бы здесь дорогу заасфальтировали. Автобусы останавливаются на полметра от бордюра остановки, потому что в «кармане» — ямы. Пожилые люди не могут нормально выйти из автобуса.
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