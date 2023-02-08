Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 9 февраля.

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. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

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«Не забираю посылку. Угрожают засудить»

Случчанину Павлу то и дело присылали посылки с «выигрышем» от неких интернет-магазинов. Он их игнорировал и не забирал с почты, потому что, по его словам, не заказывал и не давал добро на их получение. Недавно Павлу пришло сообщение на телефон, что если он не заберёт посылку, то на него подадут в суд.

Жители Шведов о прошлом и настоящем

В конце января «Кур’ер» побывал в деревне Шведы, что в 25 километрах от Слуцка. Местных жителей на единственной улице села повстречалось немного. Вот что они рассказали о себе и деревенской жизни.

«Я не умею вести уроки по конспектам»

Светлана Циуля, учитель начальных классов, после 36 лет работы в Слуцкой гимназии стала предпринимателем и готовит малышей к школе, а ещё учит будущих медиков в колледже профессиональной лексике на белорусском языке. «Кур’ер» решил поговорить с ней о том, как быть творческим педагогом, в чём разница между детьми разных возрастов и почему для детей важно не расти под гиперопекой, а самостоятельно познавать мир.

Провести в дом газ? Как это сделать

Решение принято, и вы хотите вплотную заняться вопросом обеспечения своего жилого дома природным газом. С помощью специалистов «Слуцкгаза» доступно рассказываем, с чего начинать и как проводить процесс газификации частного дома в Слуцке.

Плюс отличные предложения по приобретению, монтажу и техническому обслуживанию газовых котлов.

Для защиты от мошенников. Беларусбанк ввёл ограничения по платёжным карточкам

Беларусбанк ввёл дополнительные ограничения по некоторым операциям с платёжными картами, рассказали «Кур’еру» в ЦБУ №615 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Мать отчаялась приучить дочь делать уроки самой

Случчанка отчаялась приучить дочь учить уроки самостоятельно. Женщина рассказала, что девочка за три года учёбы в школе ни разу не делала домашнее задание сама. Это стало огромной проблемой для матери.

Пачынальнік беларускай графікі – Павел Гуткоўскі

25 студзеня споўнілася 130 гадоў з дня нараджэння аднаго з пачынальнікаў беларускай савецкай графікі Паўла Гуткоўскага. Нарадзіўся Павел Макаравіч у вёсцы Забелы Слуцкага павета (цяпер Слуцкі раён) у сям’і ветэрынарнага ўрача.