Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек

По последним данным властей Турции, в результате землетрясения погибли порядка 3500 человек, ещё более 20500 человек получили ранения. В Сирии, по информации властей и спасателей, работающих на неподконтрольных Дамаску территориях, погибли более 1500 человек.

Поисковые и спасательные работы продолжаются

Землетрясение в Турции произошло на юге страны рано утром 6 февраля (фактически в ночь с воскресенья на понедельник). Его магнитуда составила 7,7-7,8, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. В течение нескольких часов были зафиксированы несколько десятков афтершоков, самый сильный из которых был практически сопоставим по магнитуде с первоначальным толчком. В Турции было разрушено более двух с половиной тысяч домов. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим.

По оценкам ООН, это землетрясение стало самым мощным, которое произошло в Турции с 1939 года. Тогда в результате Эрзинджанского землетрясения погибли почти 33 тысячи человек.