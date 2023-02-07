По последним данным властей Турции, в результате землетрясения погибли порядка 3500 человек, ещё более 20500 человек получили ранения. В Сирии, по информации властей и спасателей, работающих на неподконтрольных Дамаску территориях, погибли более 1500 человек.

Поисковые и спасательные работы продолжаются

Землетрясение в Турции произошло на юге страны рано утром 6 февраля (фактически в ночь с воскресенья на понедельник). Его магнитуда составила 7,7-7,8, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. В течение нескольких часов были зафиксированы несколько десятков афтершоков, самый сильный из которых был практически сопоставим по магнитуде с первоначальным толчком. В Турции было разрушено более двух с половиной тысяч домов. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим.

По оценкам ООН, это землетрясение стало самым мощным, которое произошло в Турции с 1939 года. Тогда в результате Эрзинджанского землетрясения погибли почти 33 тысячи человек.

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Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Разрушенный жилой дом в Идлибе, Сирия
Anas Alkharboutli / dpa / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Джандарис, Сирия
Khalil Ashawi / Reuters / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Спасатели ищут пострадавших и погибших на развалинах жилого дома. Диябакыр, Турция
Refik Tekin / EPA / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Поисково-спасательная операция в городе Африн, Сирия
Ugur Yildirim / dia images / Getty Images

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Джандарис, Сирия
Khalil Ashawi / Reuters / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Спасатели эвакуируют раненого из разрушенного здания. Диярбакыр, Турция
Refik Tekin / EPA / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Пострадавшие в госпитале в сирийской провинции Идлиб
Ghaith Alsayed / AP / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Джандарис, Сирия
Khalil Ashawi / Reuters / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Диярбакыр, Турция
Sertac Kayar / Reuters / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавшего. Хама, Сирия
Omar Sanadik / AP / Scanpix / LETA
Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Джандарис, Сирия
Khalil Ashawi / Reuters / Scanpix / LETA

 

Землетрясение в Турции. Количество жертв достигло 5000 человек
Диярбакыр, Турция
Sertac Kayar / Reuters / Scanpix / LETA