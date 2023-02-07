Людмила с супругом и детьми купила квартиру в Минске 3 месяца назад. До этого семья жила в Слуцком районе. А когда в 2022 году старший сын поступил в университет, супруги решили перебраться в столицу.

Женщина пришла на приём к участковому в Заводском районе столицы, чтобы рассказать о проблеме, которая у неё возникла, пишет «Минск-Новости».

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— Дело в том, что раньше мы жили в частном доме и никогда не сталкивались с подобными вопросами. Форма управления общим имуществом нашего дома — товарищество собственников. Как только мы заселились, пришёл председатель товарищества познакомиться и включил нас в общедомовой чат в мессенджере, — Людмила. — Но моих сил нет больше читать то, что они пишут. Там и котиков продают, и просят в каких-то голосованиях поучаствовать, и чего там только нет! А основная информация теряется. Я уже несколько раз выходила из беседы, а меня снова добавляют. Сил моих больше нет.

— Участие в общедомовых чатах — личное дело каждого, — ответил Михаил Филинович, участковый инспектор милиции. — Просто позвоните или встретьтесь с председателем товарищества, поясните ему, что из чата удалитесь, а важную информацию попросите его отправлять личным сообщением.

– Точно! А я и не подумала, что можно поговорить и объяснить мою позицию, просто выходила из беседы — и всё! Вот он, век информационных технологий — мы совсем забыли о личном общении. Спасибо вам большое! Прямо сейчас наберу председателя, — сказала Людмила.

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