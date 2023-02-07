Новое крыльцо с пандусом собираются сделать в гимназии №2, средней школе №8, детском саду №4 (микрорайон «Чехова») и детском саду №20 (напротив роддома).

Сейчас для каждого учреждения образования проводят тендер по выбору организации, которая сделает проектно-сметную документацию.

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