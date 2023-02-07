Сегодня, 7 февраля, «Кур’ер» поговорил с председателями тех сельсоветов Слуцкого района, которые на совещании в Козловичском Доме культуры подводили итоги за  год. Четверым  из них мы задали одинаковые вопросы: «Чего вы ждёте от местных жителей? Что жители ждут от сельсоветов? Какое событие или мероприятие в 2022 году было самым важным на вашей территории?».

Сергей Вишневский

Что председатели сельсоветов Слуцкого района назвали главным за год
Сергей Вишневский возглавляет Исернский сельсовет. Фото: Елена Бадьина

«От местных жителе мы ждём поддержания порядка на своей территории, порядка на подворьях, — сказал Сергей Вишневский. — Жители ждут от нас помощи в ремонте дорог, спиливании деревьев. Это частые просьбы. Самое значимое событие трудно назвать, много мелких, но нужных людям задач решаем. Главное, что, хоть и не так быстро, как хотелось, но ремонтируем дороги, вырезаем аварийные деревья. В деревне Волоты установлен новый забор на кладбище».

Александр Зогинов

Что председатели сельсоветов Слуцкого района назвали главным за год
Александр Зогинов возглавляет Козловичский сельсовет

«Было бы хорошо, если бы молодое поколение с уважением и заботой относилось к старшему поколению, — сказал Александр Зогинов. — В деревнях живёт много пенсионеров, в том числе одиноких. Им нужна какая-то повседневная помощь: забор починить, дров наколоть, грядку вскопать. Что вполне по силам молодёжи. Что ждут от нас жители? Вот в прошлом году был хороший пример. Жители деревни Заградье обратились за помощью в обустройстве кладбища. И мы все действовали сообща: жители собрали средства, сельсовет выделил, сельхозпредприятие. И навели порядок. Из важных событий могу назвать следующие: заработала на полную мощность новая ферма в Лесунах. Там же заасфальтировали дорогу. Президент к нам приезжал».

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Елена Гончар

Что председатели сельсоветов Слуцкого района назвали главным за год
Елена Гончар, председатель Весейского сельсовета

«Меня радует, что удалось расшевелить население силами Весейского дома культуры, — рассказала Елена Гончар. — Ездили по деревням, показывали концертные программы. Побывали в Избудище, Калите, Розовке, Красном селе,  Из Подлощиц нас сами местные жители пригласили. Они довольны, что о них помнят, повеселились, потанцевали.

От нас чаще всего ждут помощи  по ремонту дорог или ремонту электричества».

Адам Женжевский

Что председатели сельсоветов Слуцкого района назвали главным за год
Адам Женжевский, председатель Сорогского сельсовета

«Жители от нас прежде всего ждут помощи в благоустройстве: ремонт дорог, спиливание старых деревьев, уличное освещение, — рассказал Адам Женжевский. Обращения стараемся решать на месте, чтобы людям не приходилось жаловаться выше.

Из заметных событий — в прошлом году восстановили детскую площадку возле детского сада-школы в Сорогах. В этом году продолжим благоустраивать. Чтобы дети отдыхали, радовались. Проводим Дни деревень. Для малонаселенных пунктов, которых на нашей территории много, — это большое событие для людей. Они не чувствуют себя забытыми».

В зале собрались сельские активисты, депутаты, старосты деревень. С ними пообщался Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, Валентина Ражанец, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов. Более подробно об итоговом совещании расскажем позднее.