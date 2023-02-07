Что председатели сельсоветов Слуцкого района назвали главным за год

Сегодня, 7 февраля, «Кур’ер» поговорил с председателями тех сельсоветов Слуцкого района, которые на совещании в Козловичском Доме культуры подводили итоги за год. Четверым из них мы задали одинаковые вопросы: «Чего вы ждёте от местных жителей? Что жители ждут от сельсоветов? Какое событие или мероприятие в 2022 году было самым важным на вашей территории?».

Сергей Вишневский

«От местных жителе мы ждём поддержания порядка на своей территории, порядка на подворьях, — сказал Сергей Вишневский. — Жители ждут от нас помощи в ремонте дорог, спиливании деревьев. Это частые просьбы. Самое значимое событие трудно назвать, много мелких, но нужных людям задач решаем. Главное, что, хоть и не так быстро, как хотелось, но ремонтируем дороги, вырезаем аварийные деревья. В деревне Волоты установлен новый забор на кладбище».

Александр Зогинов

«Было бы хорошо, если бы молодое поколение с уважением и заботой относилось к старшему поколению, — сказал Александр Зогинов. — В деревнях живёт много пенсионеров, в том числе одиноких. Им нужна какая-то повседневная помощь: забор починить, дров наколоть, грядку вскопать. Что вполне по силам молодёжи. Что ждут от нас жители? Вот в прошлом году был хороший пример. Жители деревни Заградье обратились за помощью в обустройстве кладбища. И мы все действовали сообща: жители собрали средства, сельсовет выделил, сельхозпредприятие. И навели порядок. Из важных событий могу назвать следующие: заработала на полную мощность новая ферма в Лесунах. Там же заасфальтировали дорогу. Президент к нам приезжал».

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Елена Гончар

«Меня радует, что удалось расшевелить население силами Весейского дома культуры, — рассказала Елена Гончар. — Ездили по деревням, показывали концертные программы. Побывали в Избудище, Калите, Розовке, Красном селе, Из Подлощиц нас сами местные жители пригласили. Они довольны, что о них помнят, повеселились, потанцевали.

От нас чаще всего ждут помощи по ремонту дорог или ремонту электричества».

Адам Женжевский

«Жители от нас прежде всего ждут помощи в благоустройстве: ремонт дорог, спиливание старых деревьев, уличное освещение, — рассказал Адам Женжевский. Обращения стараемся решать на месте, чтобы людям не приходилось жаловаться выше.

Из заметных событий — в прошлом году восстановили детскую площадку возле детского сада-школы в Сорогах. В этом году продолжим благоустраивать. Чтобы дети отдыхали, радовались. Проводим Дни деревень. Для малонаселенных пунктов, которых на нашей территории много, — это большое событие для людей. Они не чувствуют себя забытыми».

В зале собрались сельские активисты, депутаты, старосты деревень. С ними пообщался Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, Валентина Ражанец, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов. Более подробно об итоговом совещании расскажем позднее.