В течение последних дней читатели жаловались на соседей по подъезду, недоумевали, почему не присылают жировки, гадали, из-за чего пропало расписание на остановке, и благодарили за помощь.

Плевки и окурки

Случчанка Людмила, жительница дома №5 по улице Чехова, обратилась в редакцию, чтобы попросить жильцов дома не курить на балконах и лоджиях. «Вокруг дома всюду окурки, которые они бросают вниз. Некоторые недогоревшие сигареты могут попасть на лоджии. А ещё владельцам нижних этажей приходится оттирать плевки с отливов. Это противно! Мы не раз писали объявления, но их срывают и выбрасывают», — сказала девушка.

Нужен ремонт улиц

Читатели продолжают рассказывать о состоянии дорог и улиц, которые требуют ремонта.

Реклама

Анатолий, житель деревни Михейки, рассказал, что трудно ходить и ездить по улице Школьной. Участок от магазина и до кладбища требует ремонта. Из-за грейдирования уровень дороги понизился, а подсыпали очень давно. По словам мужчины, жители обращались письменно и звонили на «горячую линию».

На дороги жалуются не только случчане. В редакцию обратился наш читатель из деревни Ужайка Несвижского района. Он живёт на улице Климука. «Состояние дороги создаёт жителям трудности при передвижении», — говорит мужчина.

Исчезло расписание

Житель 11-го городка обратил внимание, что с конечной остановки «Ул. Социалистическая» исчезло расписание. «Или новое будет, или хулиганы поработали?» — спрашивает он. Мужчина прислал фото, где вместо расписания — синий квадрат.

Про жировки

Пенсионерка с ул. Тутаринова, 22 недоумевает, почему им не присылают жировки по оплате услуг ЖКХ. «Я ходила в РСЦ, там говорят, чтобы мы приходили за ними сами. Звонили и на почту, там отвечают, что жировки им не поступают. Вот так каждый месяц приходится звонить и просить, чтобы прислали», — говорит она.

Благодарность за остановку

В конце прошлого года случчанка Галина Ивановна, живущая на улице Социалистической, обратилась в редакцию и рассказала, как неудобно пассажирам ждать автобус возле Михайловской церкви, потому что нет никакого укрытия. Об этом мы писали в обзоре обращений.

А на днях она позвонила и сообщила, что там появился навес и скамейка, и поблагодарила всех, кто побеспокоился о случчанах.

Благодарность птицефабрике

Галина Ванкевич, председатель еврейской общины, благодарит руководство и коллектив филиала «Генетик» ОАО «Смолевичи Бройлер». Они откликнулись на её просьбу о помощи и благоустроили памятник жертвам фашизма на месте села Гореваха.

Делитесь интересными фактами о жизни города или деревни нашего региона, мнениями, рассказывайте об интересных людях! Для этого позвоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.