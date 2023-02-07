Довелось попасть на лечение в Слуцкую больницу. Очень понравилось, как там кормили.

Первое время было непривычно, что блюда без соли и специй, но потом привыкла. Даже просила родных не приносить никакой еды (кроме питьевых йогуртов и воды), потому что всего хватало.

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Больше всего понравилась гречка. Всё остальное тоже было вкусным. Давали творожные запеканки с изюмом и без, супы, плов, салат из свёклы, свежей капусты, морской капусты и другие блюда.

Единственное, картофельное пюре не на молоке, без сливочного масла (например, в макаронах оно чувствовалось), но тоже нормально, потому что это диетическое блюдо. Замечала по сданным мискам, что многие это пюре не доедали, а вот после гречки все тарелки были пустые.

Большое спасибо поваром больницы за работу!

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