Недавно «Кур’ер» побывал в деревне Евладовичи, которая находится в 20 километрах от Слуцка, недалеко от Греска. Как живут там сельские жители и о чём говорят.

В деревне наберётся меньше двадцати домов под номерами, и все они размещаются вдоль единственной улицы Центральной.

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Кстати, в соседних деревнях Шведы и Забелы тоже единственные улицы называются Центральными. При въезде в деревню душевным оазисом встречает берёзовая рощица, посаженная людьми.

Как минимум 150 лет

Зимой жителей в Евладовичах немного. Почему деревня так называется, они объяснить не смогли. Возможно, что название связано с именем Евладий, что с греческого переводится как «хорошо сияющий». Довольно часто название населённому пункту давали по имени хозяина, кто первым поселялся здесь.

Поселение это старое, поскольку на карте Минской губернии от 1871 года оно уже значится.

К ней примыкает участок хозяйственного сельчанина, у которого летняя кухонька с лебедями и симпатичные ёлочки во дворе.

Дома в Евладовичах ухожены, есть прочные добротные строения из довольно больших тёсаных брёвен, не окрашенные. На участках — порядок.

Кто-то из хозяев обустроил детскую площадку. Сохранилось несколько деревьев знаменитой слуцкой бэры.

«Вы бы видели, сколько грамот!»

Тамаре Наумович 82 года. Вся её жизнь прошла в деревне Евладовичи. Она вырастила четырёх сыновей и дочку, за что награждена «Медалью материнства» II степени. Живёт сейчас одна, дети помогают, сделали в доме ремонт. Проработала дояркой 32 года. «Вы бы только видели, сколько грамот! — говорит она. — Три сына работают по сельхозспециальностям в Шищицах. Один сын — в Солигорске, фотография его на Доске почёта. А дочка живёт в Слуцке. Пенсия хорошая».

Много тёплых и сердечных слов сказала Тамара про людей, которые помогали ей в жизни. Душевно говорила про врача Галину Васильевну Швед, которая, будучи молодым фельдшером, спасла жизнь её младшего сына Андрея. Отметила врачей Греской участковой больницы, которые лечат людей. Особо хвалила заведующего Ричарда Яновича Близняка. При этом посетовала: «Мы были выносливые, а молодые сейчас много болеют… Очень хорошо работают в сельсовете, что в деревне Гацук, председатель Владимир Иванович Чечко и все девушки там».

В обществе восьми кошек

На краю деревни живёт Александр Акулич со своей «семьёй». Так он называет 8

кошек и котов, которые выглядят весьма ухоженными и гладкими. Себя характеризует

«разнорабочим», так как пробовал свои способности в разных сферах: шофёр на комбинате и при больнице в Слуцке, спасатель в Рудне. Получил специальность фотографа, но не удалось развить это направление. Играет на баяне и может обслужить «любую вечеринку». Подчеркнул, что обладает «конструкторскими способностями», но пока не нашёлся спонсор, который может поддержать его задумки и разработки.

В Евладовичах есть гнездо аистов. А по народным поверьям, это значит, что деревня будет жить!

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