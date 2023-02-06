Газета «Кур’ер» и кофейня «ПРО КОФЕ» запускают конкурс ко Дню влюблённых (14 февраля). Приз – сертификат на 30 рублей на меню кофейни.

Что нужно сделать

С 6 по 12 февраля выложить в сторис в Instagram фото со своим любимым человеком и отметить @kurjer и @pro_cofe. Важно, чтобы вы были подписаны на оба аккаунта.

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Когда итоги конкурсы

В понедельник, 13 февраля, организаторы отберут трёх претендентов и сделают читательское голосование в сторис. Имена победителей озвучим на сайте kurjer.info и на нашей странице в Instagram.

Приз – сертификат на 30 рублей.