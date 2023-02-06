Стало известно, какие сувениры изготовят с логотипом культурной столицы Беларуси 2023 года — города Слуцка.

Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района провёл закупки сувенирной продукции и разных видов упаковок. На большинство нанесут новый логотип.

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По тендеру, который уже завершился, сделают следующие сувениры:

Так будет выглядеть сувенир из фанеры — слуцкая груша «Бэра». Источник: goszakupki.by
  • эко-блокнот на кольцах с ручкой и резинкой — 300 шт.;
  • брелок в эко-стиле с логотипом — 250 шт.;
  • изделие из фанеры груша «Бэра» — 30 шт.;
  • часы настенные без цифр с логотипом — 30 шт.;
  • вечный календарь с логотипом — 100 шт.;
  • шкатулка с логотипом — 3 шт.;
  • деревянные настольные часы-погодная станция с подставкой для карандашей — 10 шт.;
  • кружка керамическая для нанесения логотипа — 100 шт.;
  • металлическая шариковая ручка для нанесения логотипа — 20 шт.;
  • шариковая ручка из пластика — 130 шт.;
  • шариковая ручка с текстильными вставками — 60 шт.;
  • подарочный набор (ручка и брелок в футляре) — 10 шт.

По тендеру упаковочный материал для мероприятий с нанесением логотипа будет такой:

  • пакет ПВД (полиэтиленовый) с усиленной ручкой для нанесения логотипа — 800 шт.;
  • белый бумажный пакет с ручками люверсами — 30 шт.;
  • коробка крафт с окошком — 450 шт.;
  • коробка крафт с окошком — 30 шт.;
  • наполнитель для упаковки сувениров, стружка бумажная — 7 кг;
  • бумажный пакет с ручками — 300 шт.;
  • подарочная упаковка из фанеры — 5 шт.;
  • календарь настольный перекидной — 100 шт.;
  • календарь перекидной домик — 100 шт.;
  • наклейки этикетки круглые с логотипом — 2 рулона;
  • пакеты с логотипом — 120 шт.

Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края.

«Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.

«Кур’ер» приглашает читателей стать активными участниками проекта «Слуцк — культурная столица Беларуси».

Как это можно сделать? Очень просто.

  • Если вы рисуете, лепите, вырезаете, мастерите, создаёте авторские вещи;
  • если вы пишете стихи и прозу;
  • если вы хорошо фотографируете и ваш фотоархив хранит множество снимков о культурной жизни Слуцка и случчан;
  • если вы пишете музыку и играете на музыкальных инструментах;
  • если вы поёте и танцу­ете — свяжитесь с нами!

А если вы знаете таких замечательных мастеров — подскажите нам!

Давайте покажем и расскажем вместе о разнообразии культурной жизни Слуцка, о наших талантах и самородках, о традициях и начинаниях!

Пишите: info@kurjer.info. Звоните: (801795) 2 05 05, (8025) 663 74 40, (8025) 766 94 94, (8044) 766 94 94.