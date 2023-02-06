Стало известно, какие сувениры изготовят с логотипом культурной столицы Беларуси 2023 года — города Слуцка.

Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района провёл закупки сувенирной продукции и разных видов упаковок. На большинство нанесут новый логотип.

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По тендеру, который уже завершился, сделают следующие сувениры:

эко-блокнот на кольцах с ручкой и резинкой — 300 шт.;

брелок в эко-стиле с логотипом — 250 шт.;

изделие из фанеры груша «Бэра» — 30 шт.;

часы настенные без цифр с логотипом — 30 шт.;

вечный календарь с логотипом — 100 шт.;

шкатулка с логотипом — 3 шт.;

деревянные настольные часы-погодная станция с подставкой для карандашей — 10 шт.;

кружка керамическая для нанесения логотипа — 100 шт.;

металлическая шариковая ручка для нанесения логотипа — 20 шт.;

шариковая ручка из пластика — 130 шт.;

шариковая ручка с текстильными вставками — 60 шт.;

подарочный набор (ручка и брелок в футляре) — 10 шт.

По тендеру упаковочный материал для мероприятий с нанесением логотипа будет такой:

пакет ПВД (полиэтиленовый) с усиленной ручкой для нанесения логотипа — 800 шт.;

белый бумажный пакет с ручками люверсами — 30 шт.;

коробка крафт с окошком — 450 шт.;

коробка крафт с окошком — 30 шт.;

наполнитель для упаковки сувениров, стружка бумажная — 7 кг;

бумажный пакет с ручками — 300 шт.;

подарочная упаковка из фанеры — 5 шт.;

календарь настольный перекидной — 100 шт.;

календарь перекидной домик — 100 шт.;

наклейки этикетки круглые с логотипом — 2 рулона;

пакеты с логотипом — 120 шт.

Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края.

«Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.

«Кур’ер» приглашает читателей стать активными участниками проекта «Слуцк — культурная столица Беларуси».

Как это можно сделать? Очень просто.

Если вы рисуете, лепите, вырезаете, мастерите, создаёте авторские вещи;

если вы пишете стихи и прозу;

если вы хорошо фотографируете и ваш фотоархив хранит множество снимков о культурной жизни Слуцка и случчан;

если вы пишете музыку и играете на музыкальных инструментах;

если вы поёте и танцу­ете — свяжитесь с нами!

А если вы знаете таких замечательных мастеров — подскажите нам!

Давайте покажем и расскажем вместе о разнообразии культурной жизни Слуцка, о наших талантах и самородках, о традициях и начинаниях!