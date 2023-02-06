Стало известно, какие сувениры изготовят с логотипом культурной столицы Беларуси 2023 года — города Слуцка.
Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Слуцкого района провёл закупки сувенирной продукции и разных видов упаковок. На большинство нанесут новый логотип.
По тендеру, который уже завершился, сделают следующие сувениры:
- эко-блокнот на кольцах с ручкой и резинкой — 300 шт.;
- брелок в эко-стиле с логотипом — 250 шт.;
- изделие из фанеры груша «Бэра» — 30 шт.;
- часы настенные без цифр с логотипом — 30 шт.;
- вечный календарь с логотипом — 100 шт.;
- шкатулка с логотипом — 3 шт.;
- деревянные настольные часы-погодная станция с подставкой для карандашей — 10 шт.;
- кружка керамическая для нанесения логотипа — 100 шт.;
- металлическая шариковая ручка для нанесения логотипа — 20 шт.;
- шариковая ручка из пластика — 130 шт.;
- шариковая ручка с текстильными вставками — 60 шт.;
- подарочный набор (ручка и брелок в футляре) — 10 шт.
По тендеру упаковочный материал для мероприятий с нанесением логотипа будет такой:
- пакет ПВД (полиэтиленовый) с усиленной ручкой для нанесения логотипа — 800 шт.;
- белый бумажный пакет с ручками люверсами — 30 шт.;
- коробка крафт с окошком — 450 шт.;
- коробка крафт с окошком — 30 шт.;
- наполнитель для упаковки сувениров, стружка бумажная — 7 кг;
- бумажный пакет с ручками — 300 шт.;
- подарочная упаковка из фанеры — 5 шт.;
- календарь настольный перекидной — 100 шт.;
- календарь перекидной домик — 100 шт.;
- наклейки этикетки круглые с логотипом — 2 рулона;
- пакеты с логотипом — 120 шт.
Весь 2023 год Слуцк будет подтверждать свой почётный статус культурной столицы Беларуси и знакомить случчан и гостей города с культурными традициями нашего края.
«Кур’ер» тоже не останется в стороне от этого проекта. Мы будем рассказывать о людях, наших земляках, классиках и современниках, их делах и талантах, интересных фактах, знаковых событиях, которые позволили Слуцку хотя бы на год стать центром культурной жизни страны.
«Кур’ер» приглашает читателей стать активными участниками проекта «Слуцк — культурная столица Беларуси».
Как это можно сделать? Очень просто.
- Если вы рисуете, лепите, вырезаете, мастерите, создаёте авторские вещи;
- если вы пишете стихи и прозу;
- если вы хорошо фотографируете и ваш фотоархив хранит множество снимков о культурной жизни Слуцка и случчан;
- если вы пишете музыку и играете на музыкальных инструментах;
- если вы поёте и танцуете — свяжитесь с нами!
А если вы знаете таких замечательных мастеров — подскажите нам!
Давайте покажем и расскажем вместе о разнообразии культурной жизни Слуцка, о наших талантах и самородках, о традициях и начинаниях!
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