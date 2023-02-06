Случчанка Анастасия Верёвка живёт в Америке уже больше десяти лет. «Кур’ер» не раз писал про неё. Анастасия рассказывала нашим читателям, как у них обстоят дела с коронавирусом, как проходит лечение, с какими знаменитостями она встречалась вживую. Девушка также проводила прямые эфиры для участниц женского проекта «Кур’ера» Lampa.



В прошлом году Анастасия вышла замуж. О том, как прошло её торжество, сколько стоит свадьба в США, об отличиях и особенностях Настя рассказала «Кур’еру». «У меня не было мечты о свадьбе, замуж не стремилась.Но, когда поступило предложение от человека, с которым мы и так вместе, я задумалась, какой же я хочу свою свадьбу, — говорит Анастасия. — Захотелось классическую американскую. А различий между свадебными мероприятиями в США и Беларуси много — от подготовки к свадьбе до торжественного дня.

Про планирование свадеб

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Здесь сразу после предложения руки и сердца начинается планирование свадьбы. Всё потому, что на самые популярные места для свадебных торжеств очередь в год и больше. Нужно заранее договариваться с хорошими фотографами, ресторанами, местами для церемонии, флористами, визажистами. Поэтому в США популярны услуги свадебных планёров: они берут эту головную боль на себя.

Я же всё организовывала сама. Хотела иметь контроль над деталями и найти аутентичные места. У меня получилось, и моя свадьба даже попала в популярный американский журнал как совет молодожёнам по поводу места для проведения торжества, так как оно «не заезженное». Ну, по крайней мере, не было до выхода статьи.

Про церемонию под 500-летним дубом

Сама свадьба может проходить почти где угодно, регистрация осуществляется на выезде. Если это публичное место — пляж или парк, то нужно просить разрешение у городских властей, платить налог и получить лицензию. Мы сделали церемонию под знаменитым дубом Ангелов, который находится в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Ему более 500 лет. Я за год просила разрешение и лицензию.

Всё, что несёт в себе слово «свадьба», стоит в 2-3 раза дороже. Публичные места для церемоний стоят чуть дешевле, но там есть минус. Публичное место, если оно туристическое, не может быть полностью вашим во время церемонии, то есть туристов отгонять нельзя.

Дуб, под которым женились мы, — большое исключение. Смотрители дуба ходили в суд и отсудили право отгонять десятки туристов от дерева во время часовой церемонии, им разрешалось смотреть со стороны.

Про мальчишник и девичник

За пару месяцев до свадьбы проводятся девичник и мальчишник. Это считается последней вечеринкой, где разрешено всё. Обычно подружки невесты делают небольшие сюрпризы для будущей новобрачной. Мой девичник был в Новом Орлеане — это один из самых весёлых городов США, где алкоголь сервируется в режиме 24/7 и где в любое время суток можно найти вечеринку.

До свадьбы также принято делать «брайдл шаур». В этот день собираются самые близкие подруги невесты, они приносят подарки, общаются. Это день в честь невесты, и подарки открываются при гостях.

Про подружек невесты

По американскому стандарту у невесты должны быть подружки, и в день свадьбы они надевают платья одного цвета. Я пригласила их с помощью спа-коробочек с приятными штучками, чтобы они побаловали себя. В день свадьбы с невестой находится обычно одна лучшая подруга. И она вместе с мамой невесты во всём помогает новобрачной. Жениху помогает шафер.

Про роспись, букет невесты и детали

Детали зависят от штата, но поженить пару может любой человек, имеющий лицензию на проведение бракосочетаний. Например, нас женила женщина нетрадиционной ориентации, и нам всё понравилось.

Американцы уделяют много времени деталям. Платье невесты обычно всегда подшивается вручную после покупки. Много внимания уделяется букету невесты. В моём, например, был хлопок, так как он растёт в городе, где мы женились, и является символом американского юга. Остальные цветочки в букете были под цвет платьев подружек невесты.

Ещё на моём букете были фотомедальоны тех, кого не было рядом.

Есть ещё одна американская традиция: невесте на свадьбу нужно надеть что-то из старого, что-то из нового, что-то голубого цвета и что-то, взятое взаймы. Из голубого у меня были туфли, всё остальное оставлю засекреченным.

Про тамаду на торжестве

В Америке тамада на свадьбе бывает редко, диджей обычно объявляет танцы и даже тосты. На моей свадьбе тамада всё-таки была, потому что хотелось, чтобы кто-то позаботился об играх.

Кстати, очень популярна на свадьбах американская игра «Вопросы». Невесту и жениха садят спинами друг к другу. Они обмениваются одной туфлей: мужская означает жениха, женская — невесту. Тамада задаёт вопросы, как милые, так и каверзные, например, кто из молодожёнов храпит во сне, и они должны ответить, не смотря друг на друга. Игра весёлая.

Про подарки

На саму свадьбу гости подарки не приносят. Пара создаёт список подарков, доступный приглашённым онлайн, и они выбирают сами, что купить из этого списка. Подарки присылают до свадьбы прямо на дом будущим молодожёнам. Либо уже на самой свадьбе дарят конверты с деньгами/чеками.

После свадьбы пара обычно дарит небольшие подарочки гостям — wedding favors. У меня были сувениры — кусочки дерева, в которых крепилась свечка и деревянное сердечко с нашими именами и датой свадьбы.

Про свадебное застолье

На американских свадьбах столы редко ломятся от еды. Угощения поступают строго по часам, а основное горячее блюдо обычно одно, например, рыба или мясо. О предпочтениях каждого гостя обычно узнают заранее. На нашей свадьбе было немного по-белорусски: еда поступала по часам, как у американцев, но я сделала ставку на разнообразие, и гости могли пробовать всё, что им хотелось.

Многоярусный торт — тоже своего рода традиция, пара режет его вместе. И фигурки молодожёнов на верхушке торта пусть и старая традиция, но она как классика, до сих пор встречается.

Сколько стоит свадьба

В Америке чем меньше гостей, тем дороже свадьба. Поэтому здесь обычно приглашают много гостей. Я же хотела свадьбу только с самыми близкими.

Аренда помещения стоит от $2000 и до бесконечности. Например, если вы хотите свадьбу в ботаническом саду, то это может обойтись вам в $20 000 – $30 000. И это только за аренду.

Еда — от $150 за человека. У нас было немного гостей, и мы платили около $250 за каждого. Даже если вы не берёте алкоголь у ресторана, где проходит свадебное веселье, деньги за него всё равно придётся заплатить, например, $12 за человека. То же самое и с тортом. У нас он был из другой компании — это плюс $5 за человека в копилку ресторана.

Есть ещё такие статьи расходов:

диджей — $1 000 – $4 000;

фотограф —$3 000 – $10 000;

ведущий — от $700;

флористы — от $1500;

визажисты и стилисты — от $700 долларов за невесту и от $150 долларов за подружек невесты;

торт — от $300.

На моей свадьбе самым дешёвым оказалось арендовать 500-летний дуб. Он обошёлся всего

в $185 за час церемонии».