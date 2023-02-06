В январе в Слуцкую больницу за первичной медпомощью по поводу острых респираторных инфекций (ОРИ) и гриппа каждый день обращались в среднем 115-120 человек. Зарегистрировано 24 случая гриппа, 4 из них подтвердили лабораторно («свиной» грипп и типа В).

В начале февраля по поводу ОРИ ежедневно обращались до 145-150 человек. Из всех заболевших относительно увеличилась доля детей — примерно 57,2% (ранее — среди заболевших стало больше детей).

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«А вот после завершения так называемых «студенческих каникул» не исключается рост заболеваемости ОРВИ», — говорят слуцкие эпидемиологи.

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