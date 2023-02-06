Читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в начале февраля. Посмотрите наш обзор.

В конце прошлого года случчанка Галина Ивановна, живущая на улице Социалистической, обратилась в редакцию «Кур’ера» и рассказала, как неудобно пассажирам ждать автобус возле Михайловского собора, потому что нет никакого укрытия, о чём мы написали в обзоре обращений. А недавно она позвонила и сообщила, что там появился навес и скамейка, и поблагодарила всех, кто побеспокоился о случчанах.

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