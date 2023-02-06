Александр Лукашенко подписал указ, по которому будут рассматриваться обращения белорусов, уехавших из страны после акций протеста 2020 года. Об этом он сообщил 6 февраля на встрече с Андреем Шведом, генпрокурором, пишет Office Life со ссылкой на телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко отметил, что вопросы остались не только по уехавшим, но и по оставшимся участникам протестов. «Этот вопрос надо снимать в обществе. Нужна развязка», — сказал он.

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В конце января стало известно, что создаётся специальная комиссия по возвращению уехавших белорусов. Тогда Александр Лукашенко описал своё видение этого процесса так: «шанса на понимание и снисхождение» заслуживает «каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину». Однако он заметил: «Это касается только тех, кто заслуживает этого прощения. Ну а кто сознательно преступил черту закона, поставил под угрозу человеческие жизни, при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против нашей страны, будет отвечать перед законом».