В районе Слуцкой ЦРБ продолжается строительство нового храма иконы Божией Матери «Целительница». Сегодня, 6 февраля, строители установили крест над куполом колокольни храма.

Архитектура храма уникальна для Слуцка

По словам настоятеля прихода Александра Шкляревского, архитектура храма уникальна для нашего города: он крестово-купольный, перекрытием служат крестообразно расположенные цилиндрические своды, а над центральной ячейкой, на подпружных арках, возвышается барабан с куполом.

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В древнерусских традициях

Такие храмы строили в Древней Руси из плинфы — плоского кирпича. Возможно, когда-то подобный храм стоял у нас на Большой горке. Свидетельство этому – плинфа, найденная при раскопках городища Древнего Слуцка.

Важность храма для города: приход создавался для духовно-нравственной помощи пациентам Слуцкой центральной районной больницы.

Из истории строительства

Крест на месте строительства храма был установлен 1 октября 2015 года в день престольного праздника прихода храма иконы Божией Матери «Целительница». 1 июня 2019 года епископ Слуцкий и Солигорский Антоний совершил закладку камня и памятной грамоты в основание храма.

Храм возводится в основном на пожертвования прихожан. Планировали построить за 5 лет, но средств не хватает, строительство продолжается. В цокольном этаже будет размещаться крестильный храм в честь святых Богоотец Иоакима и Анны, воскресная школа, библиотека, кабинет настоятеля, подсобные помещения. В главном храме одновременно может молиться 150 человек.

Добавлено 06.02.2023. в 20.14.