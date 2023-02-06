Случчанка съездила в Нарочь и посчитала, сколько стоит отдых

Уже больше полутора месяцев зима не радует. Лично я устала от давящей темноты и бесснежья. Решила сменить обстановку, поехать к родственнице в Нарочь. А потом посчитала, во сколько там обойдётся отдых для случчан хотя бы на три дня.

Дорога заняла около пяти часов. Выехала в 7.30 из Слуцка. Приехала в 11.54 в Нарочь, сделав пересадку на центральном вокзале Минска. Хорошо, когда едешь туда, где есть родственники и знакомые. Меня встретили на автовокзале, привезли на машине в дом. У меня были удобное жильё, чистая тёплая постель, вкусная еда. К тому же родственница помогла посмотреть потаённые места, которые самому найти трудно.

Чем хороша Нарочь

Пейзаж на севере Минской области порадовал. Это настоящая услада для глаз и отдых для нервной системы: большие сугробы в лесу, простор озера, укрытого льдом, настоящий снегопад, бор.

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Довелось увидеть лосей. Здесь красиво даже зимой, а что уж говорить про лето. Перезагрузка получилась полная.

Когда мои слуцкие знакомые посмотрели фото в соцсетях, то стали расспрашивать, сколько стоит съездить в курортный посёлок Нарочь, если нет родственников. Прикидывали, могут ли они поехать туда. Надо сказать, что у большинства из моего круга знакомых единственный доход — пенсия.

Что сколько стоит

Дорога в одну сторону на маршрутке от Слуцка до Минска и с центрального автовокзала Минска до автовокзала Нарочи – 30 рублей. Туда–обратно – 60 рублей.

Проживание (сутки) в одноместном номере гостиницы «Нарочь» по самой низкой цене 53,5 рубля. В частном секторе — от 40 до 100 рублей.

Обед в кафе – примерно 30 рублей. На завтрак и ужин можно уложиться и в 10 рублей.

Чтобы отдых почувствовать, одного дня явно недостаточно, нужно хотя бы трое суток. Мне этого срока хватило.

Подсчитав все расходы по минимуму, получилось, что понадобится порядка 300 рублей. По силам ли пенсионерам такой отдых, каждый может прикинуть сам.

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