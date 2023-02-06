Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед по итогам встречи с Александром Лукашенко 6 февраля рассказал, как будет работать комиссия по возвращению из-за границы белорусов, которые совершили на родине правонарушения, передаёт Office Life со ссылкой на БелТА. Речь идёт в первую очередь о причастности к протестам 2020 года, но не только.

Кто будет в комиссии

В состав комиссии войдут около 30 человек. По словам генпрокурора, комиссия на две трети будет состоять из общественности, известных авторитетных в белорусском обществе людей. Кроме того, Александр Лукашенко заявлял, что в неё войдут и пострадавшие от действий протестующих.

«Предусмотрено открытое, свободное голосование членов комиссии по каждому вопросу», — сказал генеральный прокурор.

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Как можно обратиться в комиссию

Андрей Швед сообщил, что граждане могут обращаться в комиссию в письменной или электронной форме. В подписанном президентом указе определён список документов, которые нужно приложить к заявлению.

Какой период совершённых правонарушений

Граждане смогут обращаться в комиссию по возвращению, если совершили правонарушение в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. То есть временной промежуток значительно шире, чем период массовых протестов в связи с президентскими выборами 2020 года. Почему взят именно четырёхлетний период, пока не объяснялось.

Сколько времени даётся на возвращение в Беларусь

После рассмотрения заявления и принятия положительного решения комиссией у обратившегося будет три месяца на то, чтобы вернуться в Беларусь по упрощённому порядку. Если он не успеет этого сделать, придётся возвращаться по общему порядку, рассказал Андрей Швед.

Какие гарантии будут у возвращенцев

По итогам рассмотрения заявлений комиссия будет выдавать заявителю «документ о том, что к нему нет претензий, или изменена мера пресечения, или принято какое-то иное решение, которое, по мнению этого лица, позволяет ему спокойно въехать в Республику Беларусь», рассказал генпрокурор.

По его словам, это своего рода гарантия защиты от уголовного преследования. Но есть нюанс: меры процессуального принуждения к человеку всё же смогут применяться, но для этого нужно будет согласие генерального прокурора или лица, исполняющего обязанности.

Как пояснил Андрей Швед, такая оговорка нужна для случаев, если человек, например, рассказал комиссии об одном правонарушении, а на самом деле «совершил ещё какое-то преступление, и об этом никому не известно (он скрывает)».