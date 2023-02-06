Колбасу и пельмени из толстолобика осваивает рыбокомбинат «Любань»

Буквально пару недель назад на базе рыбокомбината «Любань» состоялась дегустация трёх новых видов продукции — пельменей, колбасок и котлет с добавлением фарша толстолобика.

Вкусовые качества новинок оценили очень высоко и образцы отправили в Минск на протокол испытаний.

Ранее рыбокомбинат разработал выпуск варёно-копчёной рыбной колбасы. На данный момент уже получен протокол испытаний и декларация. Этот вид продукции уже можно запускать в серийный выпуск и поставлять в торговые точки Беларуси. Теперь очередь за пельменями и котлетами из толстолобика.