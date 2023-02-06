Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 30 января по 5 февраля. «Кур’ер» сделал подборку фото, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Викушечка (@vikaaa27_07)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nina Podlipskaya (@nina_pnp)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastya_Gorobets (@nastigorobetc)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksanaborisovna (@oksanariabceva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя (@katti.solovey)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egor Benda (@mptreep)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от лерок🕷️ (@lerikz.z)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Казубович (@olgakazubovich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Shumanskaya (@angelshmnsk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Вершеловский (@mikhailvershelovskii)

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