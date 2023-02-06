В январе «Кур’ер» во время очередной поездки обратил внимание на мемориалы, установленные недалеко от Весеи и Калиты. Вокруг обоих памятников были выломаны и отсутствовали части чугунного забора. В Весее искорёженные фрагменты лежали на земле.

На днях наша читательница прислала фото мемориала в Весее. Видно, что ограждение в настоящее время полностью демонтировано.

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