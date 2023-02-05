Мимолётные природные явления, например восход и закат солнца, вызывают у людей «вау-эффект» и благотворно влияют на психику, выяснили исследователи из британского Эксетерского университета. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Environmental Psychology.

В эксперименте участвовали 2,5 тыс. человек. Им несколько дней показывали имитацию различных природных явлений.

Чтобы сменить картинку, участники должны были отметить в опроснике, сколько они готовы заплатить за то, чтобы увидеть какую-то картинку. Почти все были готовы платить больше за то, чтобы и в городской застройке, и в пейзажах присутствовали восход, закат солнца или радуга. При виде них они испытывали «вау-эффект» и благоговение, пишет Office Life.

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Исследователи уверяют, что всплески положительных эмоций могут оказать положительное влияние на наше психическое благополучие.

Учёные отметили, что многие люди обожают фотографировать закат или радугу — тег «закат» используется в Instagram более 300 млн раз.

Исследование напоминает людям, что радость созерцания природных явлений доступна нам абсолютно бесплатно: можно встать пораньше и увидеть рассвет или прогуляться вечером, чтобы посмотреть на закат.