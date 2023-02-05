Дизайн глубокской сгущёнки меняют из-за претензий россиян

Глубокский молочноконсервный комбинат меняет этикетку своего сгущенного молока в жестяных банках из-за претензий со стороны российских производителей сгущёнки. Об этом сообщает белорусский фуд-блогер Павел Крамар. Информацию о смене дизайна подтвердили на предприятии.

По словам же Павла Крамара, российские производители сгущённого молока «каким-то образом через «Роспатент» запатентовали целостный образ советской сгущёнки и теперь высылают всем претензии». Он утверждает, что такие же претензии стали причиной смены дизайна упаковки и рогачёвской сгущёнки.

Реклама

Как пишет Office Life, это связано с тем, что российские продавцы белорусского продукта столкнулись с претензиями держателя патента на «целостный образ советской сгущенки».

Российское предприятие «Союзплодоимпорт» — правообладатель более 140 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию — через «Роспатент» запатентовало «целостный образ советской сгущенки» и стало предъявлять претензии к продавцам белорусской сгущенки на российском рынке.

— К производителю — Глубокскому молочноконсервному комбинату — претензий нет. С проблемами столкнулись наши партнеры, которые продают глубокскую сгущенку на российском рынке. Из-за возражений держателя патента продукцию стало невозможно продавать в ретейле и на маркетплейсах, — пояснила в комментарии Office Life Алена Сивицкая, руководитель отдела маркетинга предприятия.

По её словам, изменения дизайна — решение не одного дня. К ним подводил и анализ рынка — почти все производители, включая прямого конкурента из Рогачева, уже отошли от классического советского дизайна. Глубочане решили, что и им пора что-то менять, чтобы привлечь новую молодую аудиторию.

Дизайн других продуктов — например, сгущенки в дойпаке — производитель изменил ранее.

На комбинате предупреждают, что сгущенка в «старой» упаковке будет встречаться потребителям на полках белорусских магазинов ещё в течение минимум нескольких месяцев: это запасы ретейла и складов.