Свыше 70 городов синеокой, сотни деревень, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. 12 выпуск — и истории становятся всё веселее. Сегодня мы расскажем, как надо сглаживать конфликты и продолжать наслаждаться путешествиями на примере приключения в небольших городах Витебской области: Толочине и Дубровно.

СПРАВКА. Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно. Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Мой первый промах — это решение не взять такси в город, когда я приехал на железнодорожную станцию в Толочин.

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Я подумал: «Ну а что там, утром в субботу можно и пройти пешком, подышать свежим зимним воздухом». Реальность же оказалась гораздо более прозаической. Идти пришлось по проезжей части, освещения не было на всём пути в город, справа меня окружали складские и заводские здания, слева — бродячие собаки.

Немногочисленные проезжавшие машины также удивлялись одинокому путнику на дороге. Возможность вызвать такси из приложения отсутствовала по причине того, что самые популярные сервисы такси не работают в Толочине.

Так что, если приедете на станцию Толочин в тёмное время суток, чтобы попасть в сам город, обязательно дождитесь городского автобуса.

Ну а я всё-таки благополучно добрался до центра города, где увидел несколько интересных достопримечательностей. Их было не так чтобы много, однако все они действительно непроходные, а важные объекты.

Первым на моём пути встретился костёл Святого Антония, которому больше 150 лет. Дополнительной красоты ему придаёт расположение на холме. При поднятии на этот холмик открывается приятный вид на сам город и на вторую достопримечательность Толочина.

Это старинная Покровская церковь и комплекс Покровского женского православного монастыря. Этому архитектурному памятнику 18 века свыше 250 лет. Не только возраст, но и внушительный внешний вид церкви заставляет трепетать перед огромными зданиями в небольшом городе.

Дальше было возвращение на вокзал и поездка на электричке в Оршу. Уже оттуда я отправился в маленький городок Дубровно, чтобы там чуть не отхватить от местных.

Конечно же, такой цели изначально не было, но реальность вносит свои коррективы. Если вы только начинаете поездки и путешествия в одиночку, то знайте: путешествия — это непредсказуемость и неизвестность.

Сколько разных обращений было ко мне во время путешествий по нашей стране – сосчитать крайне проблематично. Тут и стандартные гендерные «мужчина», «парень», «молодой человек». И более интересные «кореш», «человек». А уж сколько вариаций «брата»! «Брат», «братан», «братишка» — как тут не поверить, что все мы братья и сестры в этом мире?

Но обращение «военный» встречается точно в первый раз. Тем более удивительно было слышать это, когда на мне не было ничего из одежды в стиле милитари. Однако сделаем скидку на состояние местных молодых людей. А дело обстояло следующим образом.

После осмотра главной достопримечательности города Дубровно, здания бывшего монастыря, я шёл взглянуть на помещение экс-суконной мануфактуры. Шёл очень быстро, даже бодро. Никого не трогал. Проходил по частному сектору. Тот факт, что впереди были явно нетрезвые аборигены, меня нисколько не смутил. Сколько раз такое было, да и днём дело обстояло.

Вот иду я, обгоняю их, погружен в свои мысли. Кто-то что-то говорит — мне какое дело? Только через секунд 20, когда я уже обогнал местных на метров 10, я услышал: «Эй, военный! Ты чё, оглох? Глухой как спичка». Теперь я понял: всё это относится ко мне.

Ни грамма не смущаясь, я обернулся и спросил: «Ко мне? Что надо?» Наезд явно смягчился, аборигены решили не идти на конфликт, а вполне равнодушно спросили: «Сколько время?» Сказав местное дубровенское время, я пошёл дальше, как ни в чём не бывало.

Здание суконной мануфактуры я, конечно, посмотрел. Как и городской стадион, за воротами которого через метров 50 находится местное озеро. Как и башню с часами, где в 1784 году в Дубровно была основана часовая мануфактура. Обычный небольшой районный город. Приключения мне понравились.

Толочин

Дубровно