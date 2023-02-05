Помогите моему сыну Белякову Даниилу. Нужна помощь в терапии при детском аутизме

Моему сыну Белякову Даниилу сейчас 13 лет. Даник родился 9 октября 2009 года. Мы живём в Минске. В возрасте 3-х лет ему поставили диагноз детский аутизм и с тех пор он считается инвалидом с детства… Он не общается, практически не разговаривает, не отвечает на вопросы.

Мой сын очень жизнерадостный. Как и все дети, он любит мультфильмы, игрушки, свою собаку (черного американского кокер-спаниеля по кличке Рик).

Благодаря лечению мой сын произнес свои первые осмысленные слова, начал учиться общаться. Но сегодня ему необходимы другие курсы.

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К сожалению, терапии очень дорогостоящие, и мы не в состоянии сами оплатить (первый курс лечения мы оплачивали полностью за счет собственных средств и коммерческих кредитов).

Для прохождения курса, а также для сдачи необходимых анализов в Москве необходима сумма 3 815 евро. К сожалению, чтобы собрать такую сумму самостоятельно нашей семье потребуется несколько лет — моя жена не работает – ухаживает за больным ребенком, а моя зарплата в 800 рублей большей частью уходит на лечение и питание.

Я обращаюсь к Вам с просьбой помочь моему сыну Даниилу вернуться к активной жизни. Прошу Вас помочь оплатить стоимость полугодового курса лечения в Москве. В то же время я буду рад и очень благодарен любой помощи (+375297411941), которую Вы сможете предоставить для лечения моего сына.

Надеюсь на Ваше понимание и помощь и верю, что добро, совершённое Вами, вернётся к Вам многократно.

С благодарностью, Юрий Беляков.

Благотворительный счет. Информация на сайте «Беларусбанка»

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 511 —

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38193821000170000000 на благотворительный счёт BY96AKBB31340000040425220268 в отделении 511/273, бессрочный

российские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY59AKBB31340000040385220268 в отделении 511/273, бессрочный

Назначение платежа: Для сбора средств на лечение и реабилитацию Белякова Даниила Юрьевича

Карта Visa. 4916 9896 4972 7046, до 03/26

Карта MIR. 9112 3801 1714 8314, до 04/27

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