Со 2 февраля Беларусбанк ввёл дополнительные ограничения по некоторым операциям с платежными картам, рассказали «Кур’еру» в ЦБУ №615 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Ранее банк, заботясь о своих клиентах, установил ограничение на денежные переводы с использованием карт в размере 400 белорусских рублей по карточкам Клуба «Бархат» и в размере 3000 белорусских рублей по другим дебетовым карточкам банка в календарные сутки. Со 2 февраля это ограничение будет действовать и при переводах между карточками банка одного клиента, а также на карточки банка «любимых» личных номеров.

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Беларусбанк напоминает, что это ограничение клиент — владелец счёта может отменить, позвонив в Контакт-центр по номеру 147, или написав письменное заявление в учреждении банка.

Также со 2 февраля Беларусбанк изменил размеры ограничений по переводам денежных средств для получения наличных по коду в банкоматах (перевод «Хуткi»).

Теперь минимальная однократная сумма перевода составляет 10 белорусских рублей, максимальная — 100 белорусских рублей.

Кроме того, с использованием одной карточки в день (24 часа) можно провести не более 2 операций на сумму не более 200 белорусских рублей. В течение 4 дней (96 часов) максимальное количество операций с использованием одной карточки не должно превышать 6 на сумму не более 600 белорусских рублей. А за 30 дней (720 часов) с использованием одной карты можно совершить максимально 15 операций переводов на сумму не более 1500 белорусских рублей.

Эти меры банк вводит для «защиты своих клиентов и минимизации случаев хищения денежных средств со счетов держателей платёжных карточек путём получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания».

Кроме того, напоминаем, что третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей банковской платежной карты. Также нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых банком при совершении платежей, переводов и других операций.